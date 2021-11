Yanet García en petites bandes brille de ses grands charmes

Yanet García de dos montre ses grosses pêches | Instagram

Le beau ex fille météo Yanet García a partagé une photographie qui a sans aucun doute conquis une grande partie de ses millions d’adeptes à travers la planète et c’est qu’il se vantait de ses grands charmes ultérieurs.

Yanet García a fait bon usage de ses réseaux sociaux pour faire monter la température d’une partie de ses millions de fans.

Cette photographie a été partagée sur son compte Instagram officiel et est rapidement tombée sous le charme d’une grande partie de ses millions de followers venus de toute la planète.

Vous pouvez y voir le Latin afficher toute sa beauté devant l’appareil photo pour une production photo professionnelle.

La native de Monterrey portait un joli ensemble de laine qui vous laissait admirer une grande partie de ses énormes charmes de dos et aussi sa petite taille.

Comme prévu, cette publication qui a pour protagoniste principal l’ancien partenaire de Lewis Howes a vite fait le plein de réactions, dépassant facilement la barre des 400 mille cœurs.

Par ailleurs, Yanet García a reçu dans sa publication hier après-midi des centaines de messages d’affection et d’éloges de ses plus fidèles followers envers sa magnifique silhouette physique et son look choisi.

Il convient de mentionner que l’actrice et animatrice Yanet García, mieux connue sous le nom de « fille de la météo », se promène dans le Yucatán, du moins elle l’a montré dans ses histoires et ses photos Instagram.

Le compte du « coach de santé » également compte plus de 14 millions de followers et il le passe toujours à partager son quotidien, les activités qu’il fait et ses routines d’exercices.

De plus, on sait qu’elle séjourne dans l’un des hôtels les plus luxueux de tout l’État.

Il convient de noter que la raison de sa visite au Mexique est l’édition 2021 de Teletón México, un événement auquel le mannequin participera en tant qu’hôte.

En fait, cela a été annoncé par Yanet García elle-même à travers ses histoires Instagram, où elle a rappelé que cet événement organisé par une institution à but non lucratif aura lieu le 4 décembre à partir de 8 heures du matin.

La vérité est qu’il n’y a pas de jour qui ne surprenne pas ses followers et il profite de chaque occasion pour les rendre tous fous et lui souhaiter de montrer de plus en plus sa formidable silhouette.