Yanet García en vidéo donne un aperçu séduisant à ses OnlyFans | Instagram

Le beau ex fille météo Yanet García a réussi une fois de plus à faire tomber ses millions d’admirateurs amoureux d’une vidéo à couper le souffle qu’elle a partagée hier après-midi sur divers réseaux sociaux, qui n’est qu’un aperçu de son contenu au sein de la plateforme de Seuls les fans.

Encore une fois, la jolie conducteur À la télévision, Yanet García est devenu un sujet de conversation sur les réseaux sociaux après avoir partagé une vidéo dans laquelle il a clairement indiqué qu’il avait l’un des meilleurs corps de l’industrie du divertissement.

Comme vous pouvez le constater, en cette année 2021, la belle fille de remise en forme Il a volé les projecteurs dans le monde du divertissement après la confirmation de sa rupture amoureuse avec l’ancien footballeur professionnel Lewis Howes, avec qui il était en couple depuis quelques années.

Et si cela ne suffisait pas, il y a quelques semaines, l’ex-petit ami du célèbre mannequin a confirmé ses fiançailles avec la célèbre actrice Martha Higareda.

Selon divers médias, le couple entre Yanet García et Lewis Howes a pris fin à cause d’OnlyFans, puisque le mannequin a décidé de s’aventurer dans les réseaux sociaux au contenu assez houleux.

Cependant, aucun d’eux n’a confirmé la transcendance, puisqu’apparemment, ils ont préféré garder les vraies raisons de leur rupture quelque chose d’assez personnel.

Après la participation exceptionnelle au programme Hoy, Yanet est restée assez loin du monde du divertissement, puisqu’elle n’a collaboré qu’à plusieurs programmes spéciaux tels que Independence Day ou New Year’s Eve.

Cependant, elle a réussi à s’imposer comme l’une des célébrités avec le plus grand nombre de followers sur le célèbre réseau social Instagram, puisqu’elle compte actuellement plus de 14 millions de followers.

En fait, c’est précisément sur cette plateforme numérique que la plus célèbre météo du Mexique a fait monter la température après avoir partagé une vidéo coquette.

Dans la vidéo, on voit l’ex-animatrice de l’émission Hoy modéliser un ensemble de l3nc3ria en blanc et 3ncaj3 avec lequel elle s’est montrée au maximum et a sans aucun doute réussi à faire monter la température de la part de ses admirateurs.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO DE YANET GARCÍA.

Comme prévu, la publication a fait beaucoup parler, atteignant, à ce jour, plus de 94 000 likes avec seulement quelques heures de publication et des commentaires sans fin, qui soulignent à quel point le célèbre présentateur de télévision.