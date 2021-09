Yanet García en vidéo montre ses énormes charmes

in

Yanet García montre ses énormes charmes en vidéo | Instagram

La coquette ex fille météo Yanet García a une nouvelle fois paralysé les réseaux en montrant sa silhouette spectaculaire et cette fois à travers une vidéo où, sans aucun doute, elle a réussi à faire monter la température à un niveau supérieur.

Encore une fois le populaire conducteur Mexicana a laissé ses millions d’adeptes captivés dans ses comptes officiels.

Comme de coutume, la célèbre influenceuse mexicaine Yanet García est une tendance sur tous les portails d’information du monde du divertissement à travers l’Amérique latine.

Cela peut vous intéresser: Lizbeth Rodríguez a l’air nue, “Je l’ai aimé, je l’ai acheté”

Et c’est en partageant du contenu sur son compte Instagram officiel où il vante sa grande figure pour ses productions qu’il partage sur sa page de Seuls les fans.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques années, elle a cessé d’être “la fille de la météo”, et la jeune fille de 30 ans née dans la ville de Monterrey, s’est consacrée à travers ses réseaux sociaux à lui fournir des conseils de santé et des programmes d’entraînement. plus de 14 millions de fans.

C’est là qu’il partage des vidéos de formation et fait la promotion de divers produits alimentaires pour les soins du corps.

Yanet García, en su cuenta oficial de Instagram, el día de ayer por la tarde compartio un video de ella en donde se la puede ver luciendo un conjunto de ropa int3r1or de encaje de tonos blancos que no solo enalteció su gran figura sino que también paralizó réseaux sociaux.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO DE YANET GARCIA.

D’autre part, en plus de participer en tant que présentatrice sur le petit écran, la belle mexicaine a fait partie de deux films pour le cinéma international.

Cela peut vous intéresser: Celia Lora impressionne les filets, les charmes en soutien-gorge en dentelle noire

Le premier était en 2017, où il avait un rôle mineur dans le long métrage américain intitulé “Sharknado 5: Global Swarming”.

Il appartient au genre science-fiction. Plus tard et après deux ans, son premier rôle principal dans la production espagnole intitulée “Bellezonismo” est arrivé.

La popularité de Yanet García dans ses comptes officiels est vraiment surprenante puisqu’à chaque fois qu’il fait une publication ses fans réagissent immédiatement avec des milliers de likes et des centaines de commentaires louant sa grande silhouette ainsi que tout ce qu’il partage en eux. .

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Nul doute que l’influenceuse est l’une des artistes mexicaines les plus époustouflantes de l’émission et n’hésite pas à partager avec ses fans et amoureux des publications choc où la beauté est superflue.