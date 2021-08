Yanet García en vidéo montre ses pêches énormes et riches

in

Yanet García en vidéo montre ses énormes et riches pêches | Instagram

La coquette ex fille météo Yanet García a encore une fois montré ses énormes charmes et cette fois dans une vidéo, réussissant ainsi à faire monter encore plus la température de la part de ses millions de followers sur les réseaux sociaux.

Le mannequin et ancienne fille de la météo, Yanet García, ne cesse d’étonner ses millions de fans qui l’ont suivie dans ses nouveaux projets après sa sortie du petit écran, lui montrant tout son amour à travers divers réseaux sociaux.

Et c’est que depuis qu’il a ouvert son compte de contenu exclusif, sa popularité a commencé à augmenter plus que jamais et sans doute plus qu’il ne l’imaginait.

Bien que très peu aient accès à ses photos, García laisse toujours une bande-annonce sur son instagram.

Cette occasion n’a pas fait exception et il a partagé une vidéo avec un ensemble épicé de dentelle noire l3nc3ria qui a fait éclater le bouton similaire à ses plus de 14 millions de followers, atteignant un peu plus de 900 000 reproductions avec seulement un jour de partage.

Au fil des ans, Yanet García s’est imposée comme l’une des femmes mexicaines les plus suivies sur les réseaux sociaux, car sa renommée n’est pas seulement due à sa silhouette tonique ou à ses routines de fitness caractéristiques, car la célèbre présentatrice se distingue également par votre sympathie et travailler.

Comme vous pouvez le voir, la femme de 30 ans s’est assez distinguée par sa passion pour la vie en forme, cependant, comme nous l’avons mentionné plus tôt, elle accumule également des milliers de followers dans ses différents profils, car la célèbre femme est généralement très active dans leurs comptes personnels, surtout maintenant avec le confinement social dû au Covid-19.

En revanche, avec la sueur de son corps et les revenus de ses OnlyFans, le mannequin Yanet García a déjà pu acquérir un luxueux appartement à Manhattan, New York, dont elle se vantait sur son Instagram.

A travers le réseau social, la ‘météo’ a montré l’intimité de sa nouvelle maison, avec une vue spectaculaire sur la baie de New York, qu’elle partagera avec sa compagnie préférée, son chien ‘Mamacita’.

Et bien que les revenus obtenus par OnlyFans soient restés privés, on sait que l’hébergeur est également l’un des plus performants sur cette plateforme.

En plus de ses fans, le mannequin a reçu les félicitations d’Andrea Legarreta et “El Negro” Araiza, anciens partenaires de “Hoy”, ainsi que d’autres mannequins.