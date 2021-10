Yanet García enfile son plus beau costume pour fêter Halloween | Instagram

Le beau conducteur et l’ancienne fille du climat Yanet García a réussi à capturer les caméras et les regards de ses millions d’admirateurs avec une seule photographie où elle montre une fois de plus qu’elle a l’une des meilleures figures.

La belle ex fille météo du programme Hoy, il a volé des milliers de soupirs sur divers réseaux sociaux avec une photo qu’il a récemment partagée.

Le beau actrice Il a choisi son meilleur costume pour fêter cet Halloween et sans aucun doute le résultat a été extrêmement spectaculaire.

Pour l’image, la belle Yanet García a été capturée dans ce qui semble être une forêt et dévoile sa silhouette vêtue d’un joli costume coquette de petit chaperon rouge.

Sans aucun doute, cette publication a fait accélérer le cœur de ses millions de followers, qui adorent voir son contenu si concurrent.

Bon week-end d’Halloween ! », a écrit le mannequin dans la publication.

Cependant, il convient de noter qu’il ne s’agit que d’un aperçu de ce que vous pouvez trouver sur son compte OnlyFans, car vous y trouverez sûrement d’autres types de photographies et de vidéos portant ce costume séduisant.

En fait, il y a quelques jours, la météorologue Yanet García a consenti à ses milliers d’abonnés à donner un aperçu de ce qu’ils peuvent voir à travers son compte OnlyFans où elle anticipe Halloween et portait le même costume. .

Dans la vidéo avec un temps d’un peu plus d’une minute, le modèle est vu dans un costume de petit chaperon rouge alors qu’elle marche à travers une forêt et s’arrête pour manger une pomme.

La présentatrice de télévision a assuré que c’est un peu ce que l’on peut voir dans la vidéo complète sur OnlyFans, où elle a triomphé grâce à sa silhouette spectaculaire qu’elle a obtenue avec une routine d’exercice stricte et une alimentation saine.

A noter que Yanet García a gagné en popularité avec ses photographies coquettes sur les réseaux sociaux, il n’a donc pas pu éviter d’être la cible de polémiques et la plus récente concerne son ex-partenaire Lewis Howes qui était apparenté au célèbre Mexicain. l’actrice Martha Higareda.

Et bien que la fille de fitness ait caché les raisons de sa rupture, il a été noté que leur relation aurait pris fin lorsqu’elle aurait décidé d’ouvrir son compte OnlyFans, car elle a reçu des messages risqués de ceux qui ont vu le contenu.