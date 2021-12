Yanet García est évincée par sa belle sœur. OnlyFans ouvre-t-elle ?

Peu de gens savent que la coquette ex fille météo Yanet García a une sœur et c’est pourquoi nous allons vous la présenter aujourd’hui, car beaucoup supposent même qu’elle est beaucoup plus belle que la conductrice elle-même.

Yanet García, également connue sous le nom de La Chica del Clima du programme HOY, est sans aucun doute l’une des célébrités les plus en vue au Mexique, ceci en raison de son talent devant la caméra.

Il est à noter qu’elle ne travaille plus dans Télévision Depuis quelque temps pourtant, afin de rester en contact avec ses followers, elle est très active sur ses réseaux sociaux, où elle laisse peu de place à l’imagination.

En fait, dans ce même réseau, c’est là que ses fans ont réalisé qu’il avait une sœur, qui est extrêmement belle, donc ce qui est connu sera dit ici.

Sa soeur s’appelle Alondra Garcia Et il voulait être loin des projecteurs publics, à tel point que même son compte Instagram est privé, cependant, ses abonnés sont plus de 11 000.

Il est à noter que si Alondra pose comme un modèle à part entière, c’est parce qu’elle s’y est consacrée pendant un temps professionnellement.

C’est vrai, Alondra García était Miss Nuevo León en 2014, et malheureusement elle ne s’intéresse plus au milieu artistique, puisqu’elle a deux filles qui sont son adoration.

Cependant, de temps en temps, elle partage des images de sa beauté sur son compte Instagram.

Une autre chose qui a été dite à la jeune femme, c’est qu’elle a un style quand il s’agit de s’habiller très contraire à celui de sa sœur.

Il est important de mentionner que Yanet García ne parle pas beaucoup de ses sœurs car en tant que personnalité publique qu’elle est, elle préfère les tenir à l’écart de la polémique.

D’autre part, Jennifer García est la plus jeune des sœurs de Yanet et sur son compte Instagram @iamjennifergs, elle cumule plus de 50 000 followers. Et c’est Yanet elle-même qui a demandé à ses fans de suivre sa sœur sur Instagram.

Jennifer a décidé de suivre les traces de sa sœur et a commencé sa carrière de mannequin.

Prisma García est aussi la sœur de Yanet et bien qu’elle publie peu sur les réseaux sociaux, elle a plusieurs fans.

Sur son compte Instagram @iamprismagarcia, elle compte plus de 18 000 abonnés et contrairement à ses sœurs, elle ne se consacre pas au mannequinat.