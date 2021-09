in

Yanet García est montrée dans une vidéo aussi délicate qu’une fleur | Instagram

La belle ex fille météo e influenceur Yanet García a une nouvelle fois réussi à faire monter la température au nom de ses followers sur Instagram avec une tenue coquette, laissant également très peu à l’imagination et tout le monde en redemande.

Encore une fois le célèbre influenceur mexicaine Yanet García, est une tendance de tous les portails d’information du monde du divertissement à travers l’Amérique latine.

Ceci en partageant un grand nombre de photos et de vidéos de son compte Instagram démontrant sa grande silhouette, qui a réalisé une bonne alimentation et des exercices.

La fille de remise en forme Il a captivé ses millions de followers sur le célèbre réseau social Instagram avec sa formidable silhouette.

Yanet García continue de réaffirmer sa position d’influenceuse du moment et cette fois, elle a volé les regards de ses fans avec une publication coquette.

Via son compte Instagram, Yanet García a partagé un « avant-goût » de sa dernière séance photo pour son site de contenu exclusif, dans laquelle il a laissé ses courbes infâmes à la vue de tous ses abonnés.

La femme de Monterrey a partagé une vidéo dans laquelle elle apparaît posant de différentes manières tout en portant un ensemble de l3nc3ria et 3ncaj3 en blanc, ce qui n’a pas laissé grand-chose à l’imagination de ses followers.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO DE YANET GARCIA.

En une seule journée, la publication de Yanet García a réussi à dépasser les 160 000 « j’aime » et a été remplie de commentaires où ses fans ont loué sa beauté.

C’est ainsi que l’ancienne membre du Hoy Program s’est de nouveau posée en professionnelle et camarade de jeu pour ses followers.

Il convient de mentionner qu’au cours des derniers mois, García a reçu des centaines de commentaires négatifs et que les photographies et les vidéos sur le Web ne vont pas au-delà de ce que le conducteur partage normalement sur d’autres réseaux sociaux tels que Instagram ou Twitter.

D’autre part, en faisant un peu d’histoire, il y a quelques années, elle a cessé d’être “la fille de la météo”, et la jeune fille de 30 ans née dans la ville de Monterrey, s’est consacrée à travers ses réseaux sociaux à apporter la santé des conseils et des routines d’exercices à ses plus de 14 millions d’abonnés.

C’est là qu’il partage des vidéos de formation et fait la promotion de divers produits alimentaires pour les soins du corps.