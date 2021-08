Yanet García est très intellectuelle et la température monte | Instagram

Le beau ex fille météo Yanet García a réussi à capter une fois de plus les regards de ses millions d’admirateurs dans les différents réseaux sociaux où la température est montée à plus qu’il ne pouvait comme il le fait d’habitude.

La vérité est que depuis plusieurs années, le célèbre influenceur Le mexicain Yanet García, est une tendance de tous les portails d’information du monde du divertissement à travers l’Amérique latine.

C’est en partageant d’interminables photos sur son profil sur son compte Instagram montrant sa grande silhouette avec chacune de ses productions principalement destinées à son compte OnlyFans.

Cela peut vous intéresser: Yanet García se fait draguer et modèle un beau corps bleu ciel

Il y a quelques années, elle a cessé d’être “la fille de la météo”, et la jeune fille de 30 ans née dans la ville de Monterrey s’est consacrée, via ses réseaux sociaux, à fournir des conseils de santé et des programmes d’exercices à ses plus de 14 millions de fans.

Il y partage des vidéos de formation et fait la promotion de divers produits alimentaires pour les soins du corps.

Yanet García, dans son profil de son compte Instagram officiel, a partagé hier une photo d’elle où on peut la voir portant un ensemble de sous-vêtements en dentelle dans des tons noirs et des transparences qui ont laissé tous ses fans bouche bée. .

AIMEZ VOTRE DESTIN”, a écrit le mannequin dans ce post Instagram.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DE YANET GARCIA.

Sans aucun doute, la popularité que Yanet García a dans ses comptes officiels est vraiment surprenante car chaque fois qu’elle fait une publication, ses fans réagissent immédiatement avec des milliers de likes et des centaines de commentaires louant sa grande silhouette ainsi que tout ce qui les partage.

Cela peut vous intéresser : Geraldine Bazán, ouvrez un peignoir dragueur. Au revoir à La Chule !

D’autre part, l’actrice Martha Higareda a fêté son anniversaire avec un voyage avec Lewis Howes, l’actrice a publié une image sur son compte Instagram où elle a écrit un message émouvant.

A noter que l’actrice avait déjà évoqué ses récentes sorties avec l’homme d’affaires américain et, bien que jusqu’à présent elle n’ait pas confirmé sa cour, une de ses amies a écrit : “Vive l’amour.”

La star du film “No manches Frida”, a publié une partie de ce qui était la célébration de son 37e anniversaire avec un message spécial pour Lewis Howes.

Suivez-nous sur Google News, et cliquez sur notre étoile