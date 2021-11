Yanet García et Jen Selter ensemble en vidéo rendent les fans fous

Yanet García dans ses poses sportives en vidéo avec Jen Selter | Instagram

La maquette regiomontana Yanet García a assuré que c’était un rêve d’avoir un projet avec l’influenceur américain Jen Selter Et maintenant c’est la réalité, car ils ont même prétendu être de grands amis et maintenant bien plus, puisqu’ils vivent dans la même ville.

Il y a quelques années, la pilote mexicaine Yanet García a partagé avec tous ses followers un nouveau projet, qui a à voir avec la vie saine qu’elle mène et l’exercice qu’elle fait chaque jour pour préserver sa silhouette incroyable.

A travers les réseaux sociaux, la Monterrey a assuré qu’elle était à l’époque très heureuse de lancer une nouvelle application d’exercice, qu’elle aurait en collaboration avec Jen Selter, mannequin et influenceuse américaine bien connue pour mener une vie saine et la partager avec son Instagram.

C’est ainsi que pratiquement à chaque fois nous admirons même une photo ou une vidéo dans laquelle les deux influenceurs apparaissent.

Cela remplit bien sûr de soupirs et fait monter la température d’une partie de ses millions d’admirateurs dans son ensemble, car il possède sans aucun doute l’un des meilleurs charmes ultérieurs.

A cette occasion, nous avons pu les apprécier dans une courte vidéo où au début ils sont montrés en peignoirs et apparaissent plus tard dans des tenues de sport moulantes.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO DE YANET GARCÍA AVEC JEN SELTER.

A noter que Yanet García fait partie des femmes du show business qui en quelques secondes est capable d’allumer les réseaux sociaux avec ses tenues coquettes qui couvrent très peu, laissant ses fervents admirateurs se donner leur bon regard.

Comme prévu, rapidement la vidéo des modèles a réussi à obtenir plus de 160 000 réactions de likes et de commentaires sans fin.

L’actrice également est l’une des filles gâtées au milieu du spectacle et c’est grâce au fait qu’elle n’a aucun scrupule à montrer ses attributs tournés avec toutes sortes de vêtements épicés.

De plus, le modèle est un exemple à suivre pour des millions de femmes, car elle a montré qu’elle n’a pas besoin d’un homme pour pouvoir se démarquer parmi les autres.

Même maintenant, il vit la vie de ses rêves et dans la ville qu’il voulait tant vivre, alors il est sans aucun doute plus heureux que jamais de tout ce qu’il a accompli au fil des ans et grâce à ses grands efforts.