Yanet García expose ses beaux et grands charmes sur la plage

L’influenceuse coquette et ex fille météo Yanet García fait sensation dans les différents réseaux où elle ravit sans cesse ses fans avec des photographies sans fin où elle est montrée avec très peu de vêtements ou encore comment Dieu l’a mise au monde.

Récemment, à l’occasion de l’indépendance du Mexique, l’ancienne météorologue a partagé sur son compte Instagram officiel une série de photographies dans lesquelles elle honore sa patrie et laisse tout le monde bouche bée.

Cependant, il a déjà partagé plusieurs autres photographies, laissant cela comme une histoire passée, car chaque jour, il ravit ses abonnés avec au moins une photographie en petits vêtements.

Cela peut vous intéresser : Andrea Legarreta est-elle malade ?

L’ancienne météorologue, Yanet García, 30 ans, a surpris plus de 14 millions de followers aujourd’hui en partageant une photo avec un maillot de bain deux pièces avec lequel elle a exposé ses énormes charmes de dos.

Samedi », a-t-il écrit dans le post.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DE YANET GARCIA.

Sur la photo, Yanet montrait en détail son arrière-garde prononcée et ferme, le produit d’heures et d’heures passées au gymnase et d’un régime alimentaire rigoureux, une discipline dont elle-même s’est vantée ces dernières années en découvrant son évolution.

D’autre part, récemment Yanet García a montré toute sa fierté et son bonheur sur les réseaux sociaux après son arrivée dans la ville de Manhattan, à New York.

J’ai réussi!!! Toute ma vie, j’ai rêvé de vivre à Manhattan. J’ai toujours dit qu’un jour je vivrais à New York dans un appartement avec une vue spectaculaire … et quand j’ai partagé ce rêve, ils m’ont dit que j’étais fou, que je devrais continuer à rêver parce que je n’allais pas pouvoir de se le permettre. vivre à New York parce que c’est très cher », a expliqué l’ancienne météorologue.

Suivez-nous sur Google News, et cliquez sur notre étoile

Il convient de noter que Yanet continue d’être très active en réalisant des productions multimédias pour son compte OnlyFans.

Pendant ce temps son ex-partenaire Lewis Howes est très caramélisé avec la star de “Amarte Hurt”, Martha Higadera.

L’actrice et l’auteur américain sont assez proches et très amoureux sur les réseaux sociaux. Même l’ex de Yanet a partagé plusieurs photos et vidéos d’un voyage fait avec Higadera, laissant entendre qu’il a déjà complètement dépassé la page et a laissé sa relation passée bien oubliée, car il est plus amoureux que jamais.