Yanet García fait fondre le regard avec une photo de couverture récente | Instagram

La coquette ex fille météo Yanet García a une nouvelle fois réussi à monopoliser les looks de ses millions de followers et cette fois c’est grâce à une photo récente qu’il a prise sur son compte Instagram officiel.

Le mannequin et animatrice a récemment joué dans la première édition du magazine pour hommes dans son édition pour le Mexique, et elle l’a fait dans une pose coquette et en montrant ses courbes.

C’est vrai, Yanet García remporte à nouveau un nouveau succès dans sa carrière, puisqu’elle a été choisie pour faire partie de la première édition P3nthouse Le Mexique aime la fille sur la couverture.

La fitness girl exhibe sa silhouette spectaculaire en lin transparent, rendant fous les fans du célèbre magazine masculin.

Elle est belle Monterrey, À travers son compte Instagram officiel, il a publié la nouvelle qui a fait sensation parmi ses millions de followers, puisque comme prévu, il a laissé un avant-goût de la couverture.

Sur l’une des photos, on peut la voir très coquette avec les jambes croisées, vêtue du s3nsual 1nt3r1ou des vêtements blancs.

Alors que dans un autre, elle peut être vue avec un gros plan de son visage et montre une partie de ses énormes charmes avant pendant qu’elle montre comment elle mange une pomme.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DE YANET GARCÍA.

Cette photo a été partagée il y a quelques heures et malheureusement je cache le nombre de likes, cependant, il est plus que certain qu’elle a fait forte impression auprès de ses millions de fans.

C’est ainsi que la trentenaire, qui depuis qu’elle a confirmé son retour au célibat n’a pas dit si quelqu’un avait déjà occupé son petit cœur, est la vedette du premier numéro du magazine P3nthouse au Mexique.

Je suis très heureuse et excitée d’être la couverture du premier numéro du magazine @p3nthousemexico au Mexique. Aujourd’hui, je dis à Yanet du passé que cela peut être fait, que je suis fier qu’elle n’ait pas cessé de se battre pour ses rêves malgré le fait que tant de gens ne croyaient pas en elle, malgré le fait que tant de portes étaient fermées et presque cédé «

D’autre part, il a également expliqué que dans cette édition d’octobre, en plus du matériel graphique, il ouvre son cœur et parle à ses fans de ses projets à venir au cinéma, de sa préparation en tant que « coach santé » et de sa nouvelle vie. à New York.

Vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques mois à peine, il a pris l’initiative d’étendre son domaine sur les réseaux sociaux et a décidé d’ouvrir son propre compte Only Fans où il partage ses contenus les plus adultes, pour le plus grand bonheur de ses fans qui lui ont été fidèles. .