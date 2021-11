Yanet García fait monter la température des fans en tenue rouge

Yanet García en tenue rouge moulante fait délirer ses fans | Instagram

La coquette ex fille météo Yanet García a réussi une nouvelle fois à faire monter la température d’une partie de ses millions d’admirateurs sur ses réseaux sociaux officiels et a fait sensation en exhibant sa silhouette et ses courbes phénoménales.

Yanet García continue de captiver avec ses courbes incomparables qui provoquent les réactions de ses followers, cela a été le cas avec une photographie récente où on la voit avec très peu de vêtements.

A noter que le mannequin qui cumule plus de 14,3 millions de followers a fait sensation du jour au lendemain avec l’impressionnant physique de son physique, qu’elle vante quasi quotidiennement sur ses réseaux sociaux et sur sa page de Seuls les fans.

Et maintenant, elle a partagé une photo séduisante sur son compte Instagram où de sa silhouette elle porte un ensemble de dentelle rouge avec lequel elle met parfaitement en valeur ses énormes charmes devant et sa petite taille.

Avec cette photographie unique, le Mexicain parvient à ravir le cœur de milliers de personnes, qui ont laissé leurs commentaires sous la publication du natif de Monterrey, au Mexique.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DE YANET GARCÍA.

La publication a fait sensation parmi ses fans, puisqu’en peu de temps elle accumule déjà plus de 60 000 likes, sur le célèbre réseau social favori.

D’autre part, le style de vie que Yanet García a atteint est quelque chose qui suscite l’admiration de milliers de ses disciples.

Elle reçoit constamment des compliments pour sa présence physique spectaculaire et les photographies qu’elle partage de son anatomie parfaite. Cependant, au-delà de ce qu’elle montre et aime, Yanet est une femme qui a eu des rêves et les a réalisés un par un.

En ce sens, l’un des rêves les plus clairs qu’il aspirait à réaliser était de déménager pour vivre à New York, une ville qui semblait idéale pour être totalement heureux et, à ce jour, c’est ainsi qu’il l’exprime.

Cependant, pour y parvenir, Yanet García a dû emprunter un chemin sinueux et, surtout, montrer que c’était ce qu’elle voulait.

Pour atteindre ce point de projection émotionnelle et mentale, l’ancienne présentatrice climatique a dû travailler avec son esprit tout comme Martha Higareda, l’actrice mexicaine qui est actuellement la compagne de l’ex-petit ami de Yanet García, Lewis Howes.