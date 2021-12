Yanet García fête Noël avec une petite tenue de Père Noël

Le célèbre ex fille météo Yanet García a réussi à surprendre encore une fois ses millions de fans et cette fois, elle l’a fait avec une vidéo où elle a montré sa silhouette mince tout en portant une tenue très Noël.

Yanet García a de nouveau montré ses courbes dans une tenue coquette et transparente Noël, un premier cadeau pour vos admirateurs.

Il ne fait aucun doute que la conductrice mexicaine est l’une des femmes avec le meilleur corps de l’industrie du divertissement au Mexique et elle a su en profiter.

La femme de 31 ans a toujours aimé le mannequinat et n’hésite pas à montrer ses courbes devant les caméras.

En effet, il utilise ses réseaux sociaux pour partager son quotidien et le site Seuls les fans pour montrer son côté le plus coquette.

Pourtant, à cette occasion, et pour fêter Noël, il a surpris ses followers avec une belle tenue de Père Noël et lutin, où il n’a pas laissé grand-chose à l’imagination.

A noter que depuis que Yanet García a créé un compte sur OnlyFans le 18 avril, l’animatrice a souhaité séparer le contenu de son compte Instagram officiel et celui du site de contenus pour adultes, cependant, cela ne s’est pas très bien passé.

Vêtue de leggings à rayures transparentes, d’un chapeau rouge et vert assorti et de deux cache-tétons dorés, Garcia danse joyeusement pendant 9 secondes devant la caméra, exhibant enfin un peu de sa lingerie de Noël.

En plus de cette courte vidéo, la femme de Monterrey a tourné sur les réseaux sociaux avec une autre vidéo, désormais déguisée en Père Noël.

Yanet portait des leggings rouges serrés, des talons hauts et un chapeau typique, donnant encore une fois une bonne vue sur le haut de son corps tonique.

Les fans n’ont pas laissé passer l’occasion de lui faire savoir à quel point elle est belle et de lui souhaiter d’être sous leur arbre le 25 décembre.

D’autre part, si vous souhaitez voir plus de contenu de « la fille de la météo », vous pouvez vous abonner à son compte OnlyFans pour un coût de 20 $ par mois et compte actuellement un total de 176 photos et 103 vidéos.