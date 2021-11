Yanet García fête son anniversaire et reçoit un gros bouquet de roses | Instagram

Au Mexique, le ex fille météo Yanet García a popularisé ses apparitions en tant que présentatrice du Climat dans l’émission « Gente Regia » et aujourd’hui, elle est l’une des influenceuses les plus appréciées et aussi une grande admiration pour des millions de personnes.

La belle ex conducteur de Televisa, il n’y a pas un jour où les regards de ses abonnés sont concentrés sur elle, car elle partage constamment des photos et des vidéos montrant clairement qu’elle a l’un des meilleurs chiffres.

C’est à travers son compte Instagram officiel, que l’influenceuse ravit ses fans au-delà de son pouvoir et fait monter leur température.

L’affection qu’ils ont pour lui est telle qu’aujourd’hui, alors qu’il fête un an de plus, il a reçu un gros bouquet de fleurs et un joli arrangement de ballons.

C’est mon ANNIVERSAIRE », a-t-il écrit dans le post.

Ces photographies ont été partagées ce matin et comme prévu, elles ont rapidement réussi à attirer l’attention de leurs followers.

C’est pourquoi, avec seulement quelques heures de partage de la publication, elle a jusqu’à présent plus de 100 000 likes et des commentaires sans fin où elle est remplie de félicitations et de bons voeux.

D’autre part, étant un modèle de fitness et ayant son propre profil dans Only Fans, il est normal que son flux sur Instagram se compose de photographies dans lesquelles elle apparaît posant dans de petits vêtements et maillots de bain, c’est pourquoi il est probable que ces types de les vêtements prédominent dans votre garde-robe.

Et c’est qu’à plusieurs reprises, Yanet García est devenu une tendance en portant des tenues coquettes, comme cela s’est produit avec sa dernière publication, où on le voit porter un maillot de bain à imprimé animal avec imprimé zèbre.

La photographie a attiré l’attention non seulement pour la beauté du pilote, mais aussi pour la particularité de son maillot de bain, qui est en fait un trikini, une pièce qui fusionne le meilleur des deux styles de maillots de bain, créant des silhouettes et des coupes uniques en même temps. temps qui stylise la figure.

Ainsi, à l’aide d’un maquillage naturel aux paillettes qui mettent en valeur ses traits et d’une coiffure aux ondulations volumineuses, Yanet García a montré une fois de plus que gâcher la beauté est quelque chose de naturel pour elle, et que quelle que soit la saison de l’année, les maillots de bain risqués seront toujours être un succès.