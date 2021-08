in

Yanet García jette un œil à ce que vous pouvez trouver sur OnlyFans | Instagram

La ex fille météo Yanet García a une nouvelle fois fait “brûler” les différents réseaux avec son contenu OnlyFans après avoir partagé un avant-goût de ce que vous pouvez trouver sur son compte en laissant la température monter.

La belle fille de remise en forme Il capte à nouveau les regards sur le célèbre réseau social Instagram en montrant un autre avant-goût de son contenu au sein de la plateforme OnlyFans, puisque cette fois il a surpris avec divers ensembles de l3nc3ria.

A travers son compte Instagram officiel, le Monterrey Il a partagé une vidéo dans laquelle on le voit modeler sa silhouette dans diverses tenues, laissant peu à l’imagination de ses millions d’adeptes.

Cela peut vous intéresser: Yanet García montre son butin dans des leggings serrés

Comme prévu, les likes et les commentaires sur sa beauté physique n’ont pas attendu dans sa vidéo coquette.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO DE YANET GARCIA.

Il convient de noter qu’actuellement, le compte de García compte plus de 220 000 « j’aime » sur le portail OnlyFans.

D’autre part, Yanet García a également rejoint les centaines d’artistes latino-américains qui ont consacré quelques minutes à faire une publication pour la Journée internationale de l’acteur.

L’actrice mexicaine de 30 ans a partagé une série de photos sur les réseaux sociaux dont ses fans sont tombés amoureux.

Bonne fête de l’acteur #actrice #théâtre J’ai eu l’occasion de faire du théâtre et du cinéma et cela a été l’une des meilleures expériences que j’ai eues dans ma vie. Immensement reconnaissant à mes collègues qui ont été de grands professeurs », était le texte que García a choisi comme épigraphe.

Cela peut vous intéresser : Cynthia Rodríguez en robe noire Bouge-t-elle plus que Thalía ?

Cette publication dont le seul protagoniste est l’ex-partenaire de Lewis Howes a rapidement été remplie de likes, dépassant facilement la barre des 213 mille cœurs.

De plus, Yanet García a reçu dans sa publication des centaines de messages d’affection et d’éloges de ses plus fidèles partisans envers sa silhouette physique enviable.

Il convient de mentionner que la Journée internationale de l’acteur est célébrée dans le monde entier par la mort de l’acteur romain Ginés de Roma, qui a connu une grande popularité au IIIe siècle.

Suivez-nous sur Google News, et cliquez sur notre étoile

Ce personnage est considéré comme un martyr du catholicisme après une œuvre qu’il expose devant l’empereur Dioclétien.

La chute de ce grand personnage de l’époque survint en l’an 286, lorsqu’il fut décapité à Rome le 26 août et on dit qu’à partir de ce jour tous les acteurs sont commémorés à cette date.