Yanet García laisse voler l’imagination dans son plus beau décor

Le beau ex fille météo Yanet García a réussi une nouvelle fois à faire monter la température de ses millions d’abonnés sur divers réseaux sociaux où il ne cesse de ravir les utilisateurs, provoquant pratiquement un arrêt cardiaque.

C’est vrai, Yanet García a fait monter la température d’Instagram lorsqu’elle s’est montrée très coquette, alors que la célèbre « fille de la météo » était légèrement vêtue pour le plus grand plaisir de ses admirateurs.

A noter que García compte déjà plus de 14 millions de followers qui la suivent pour son contenu qui laisse peu de place à l’imagination.

Posant avec un rideau et en lingerie en dentelle avec des transparences, l’influenceuse a modelé la tenue, dévoilant sa silhouette.

Et c’est que la vérité est que personne n’est surpris que le modèle montre un grand corps et le montre, car cela lui a coûté beaucoup de sueur et de travail dans le gymnase.

En fait, Yanet montre très souvent ses routines d’exercices pour égayer tous ses fans sur Instagram.

Les messages soutenant le dernier message de la célébrité ont été rapides et les emojis de feu brûlant étaient l’un des plus populaires.

L’ensemble doré est l’un des vêtements les plus séduisants que vous verrez cette saison, car la combinaison d’incrustations de dentelle et de strass a créé la tenue idéale à porter lors d’un rendez-vous ou à toute occasion où vous voulez vous sentir très féminine.

Après avoir mis fin à sa relation avec Lewis Howes, Yanet a été vue depuis la ville des gratte-ciel de New York.

Même le week-end dernier, Garcia s’est rendue chez le responsable de Big Apple où elle a confirmé qu’elle était déjà résidente de New York.

C’est officiel, j’ai déménagé à New York. Je suis très fier de moi. FEMME FORTE INDÉPENDANTE. LES RÊVES DEVIENNENT RÉALITÉ. MERCI DIEU », a publié Yanet.

A noter qu’il y a quelques jours, Yanet a paralysé les réseaux sociaux alors qu’elle était complètement seins nus et se tenait les seins à deux mains.

Le message que la belle influenceuse a publié était que ses followers s’aiment comme elle le fait.

Que ce soit en maillot de bain, tenues de sport, looks décontractés ou mode, Yanet García trouve toujours le moyen d’apporter les meilleures tendances à sa garde-robe, il ne fait aucun doute que tout ce qu’elle porte et les modèles sont plus que spectaculaires.