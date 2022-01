Yanet García met les filets à ses pieds avec peu de rouge

Yanet García met les réseaux à ses pieds avec peu de rouge | Instagram

Séduisante et stimulante, c’est ainsi que la belle Yanet García s’est présentée sur les réseaux sociaux avec une photographie où ses charmes et la couleur rouge étaient le dénominateur commun.

Celui qui a obtenu une énorme renommée grâce à son incursion dans la télévision, Yanet Garcia Elle a mis les réseaux sociaux à ses pieds avec une petite tenue rouge qui mettait en valeur sa belle peau et ses courbes proéminentes. Les regards se sont immédiatement tournés vers ses charmes, ses abdominaux plats et ses jambes galbées.

La météorologue a complété cette image artistique avec un look vraiment stimulant et ses cheveux hollywoodiens abondants et parfaitement coiffés. Face à une énorme beauté, un fond très travaillé n’était pas nécessaire et quelques draps et coussins blancs suffisaient pour en faire une belle et parfaite photographie.

Cette image de Yanet García se trouve sur un compte de médias sociaux de ses fans où ils en profitent pour l’admirer encore et encore et la remplir de compliments. On ne sait pas si cette photographie correspond à son contenu exclusif.

De nombreux abonnés ont vivement critiqué la page exclusive de Yanet à ses débuts, car ils ont assuré que l’ex de Lewis Howes ne montrait pas plus que ce qu’ils pouvaient déjà voir sur leurs réseaux sociaux. En plus de cela, de nombreuses images ont été capturées par certains abonnés et elles ont été déjà sur les réseaux.

Yanet García met les filets à ses pieds avec un peu de rouge. Photo : Instagram.

La belle fitness girl a ignoré les critiques et a poursuivi avec un énorme succès son travail sur sa page, qui, selon eux, serait la troisième en lice dans sa relation avec l’athlète.

Howes n’a apparemment pas aimé l’idée que sa partenaire fasse ce type de contenu et en très peu de temps il a été aperçu dans les bras de la belle actrice Martha Higareda. Cependant, ils assurent que Yanet García n’aurait pas beaucoup pleuré et aurait également un nouvel amour.

García s’est avérée être une femme assez intelligente et active. Après avoir quitté le programme Hoy, elle a participé à des programmes spéciaux à la télévision et continue de donner des conseils et des conseils de remise en forme.

Les adeptes de Yanet Garcia Ils la prennent comme exemple de discipline et d’amour-propre et elle leur rend la pareille en partageant une partie de ses entraînements et quelques conseils.

Actuellement, Yanet est l’une des chouchous des réseaux sociaux et il ne serait pas surprenant de la revoir très bientôt à la télévision ou dans un nouveau projet viral.