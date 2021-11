Yanet García montre comment vous pouvez être en forme depuis chez vous

Yanet García montre comment être en forme depuis chez soi | Instagram

La coquette ex fille météo Yanet García a montré une fois de plus à ses millions de fans que vous n’avez pas besoin de grand-chose pour être en forme, car même dans le confort de votre maison, vous pouvez continuer à faire de l’exercice.

Yanet García a montré ses charmes galbés tout en s’entraînant dans des leggings serrés au pied de sa grande fenêtre.

C’est vrai, le fille de remise en forme Elle a montré sa silhouette galbée vêtue d’une tenue de sport grise serrée avec laquelle elle effectue une série de mouvements au sol pour tonifier davantage ses charmes ultérieurs.

En plus de devenir une célébrité au sein des réseaux sociaux et de se positionner comme l’un des modèles générant le plus de revenus au sein de plateformes de contenus exclusifs, Yanet García s’est également démarquée dans le monde du fitness en tant que coach santé certifiée.

C’est là que non seulement elle partage ses secrets pour montrer des courbes parfaites comme la sienne, mais elle attire également l’attention pour montrer ses routines d’exercice exigeantes avec des leggings serrés qui semblent être peints sur son corps.

Et c’est précisément lorsque la belle « Weather Girl » du programme « Hoy » a fait sensation en partageant une vidéo via son compte Instagram officiel, où elle a montré sa silhouette galbée vêtue d’une tenue de sport grise moulante avec laquelle effectue une série de mouvements au sol pour tonifier davantage ses arrières.

Il n’y a pas d’excuses », a-t-il écrit dans le post.

Comme prévu, ses abonnés se sont rapidement présentés et jusqu’à présent, il compte plus de 120 000 reproductions et des commentaires sans fin.

Il convient de noter qu’en plus de partager quelques photographies et vidéos dans lesquelles elle montre ses courbes parfaites avec de jolies tenues transparentes et en fait, elle a également exposé une autre séance d’entraînement, dans laquelle elle a montré qu’il n’est pas nécessaire de quitter la maison pour maintenir un corps sain et en forme. , puisqu’avec l’aide de quelques accessoires, elle est apparue une fois de plus en train de faire du sport depuis le salon de son luxueux appartement à New York, où elle a emménagé il y a quelques mois.

D’autre part, bien qu’elle soit devenue célèbre en tant que présentatrice de télévision, gagnant le nom de « La fille de la météo », Yanet García est restée un moment à l’écart des forums pour donner une chance à sa carrière de mannequin, qui continue à monter et a a donné à la jeune native de Monterrey l’opportunité de profiter d’une vie de rêve à New York, où elle recevra une année de vie de plus alors qu’elle continue de collectionner des tubes.

Ainsi, dans le cadre de ses célébrations d’avant-anniversaire, Yanet a posté une photo posant dans une tenue rouge coordonnée avec laquelle elle avait l’air extrêmement exquise.