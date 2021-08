Yanet García montre ses beaux charmes en dentelle bleue | Instagram

La maquette La Mexicaine Yanet García a été montrée dans un ensemble de dentelle captivant montrant ses magnifiques et énormes charmes de devant, réussissant à faire monter la température mais ne pouvant pas de la part de ses millions d’adeptes.

Il ne fait aucun doute que Yanet García est l’un des mexicain qui a eu le plus d’impact ces dernières années au sein des réseaux sociaux.

Et c’est que jour après jour cela fait fureur avec des séances photo avec de petits vêtements ou dans des ensembles de l3nc3ría les faisant baver dessus.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la jeune mannequin est devenue célèbre lorsqu’elle a commencé comme “la fille de la météo” au journal télévisé local à Monterrey, la ville d’où elle est originaire.

Depuis lors, elle a ébloui le public avec ses tenues accrocheuses et a commencé à rassembler une énorme base de fans.

A cette occasion elle a ravi ses admirateurs avec une photographie montrant sa belle silhouette et ses charmes, elle a réussi à faire monter la température en portant un body en dentelle bleu ciel.

Samedi Comment va ta journée ? », a écrit Yanet dans la publication.

Vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques mois, l’influenceuse a finalement annoncé qu’elle quitterait la télévision pour se consacrer pleinement à son activité sur internet.

À cette époque, il a précisé qu’il chercherait à donner une image saine et à promouvoir un meilleur mode de vie à partir de son compte Instagram, où il compte plus de 14 millions de followers.

Alors qu’il était sur Only Fans, la plate-forme la plus populaire pour partager du contenu pour adultes, il téléchargeait tout son matériel s3duct0r et attrayant, spécifiquement pour ce public.

Pourtant, elle a récemment surpris avec une avance choquante et captivé le célèbre réseau social Instagram avec une vidéo posant en maillot de bain et sous tous les angles.

Face à un paysage planté d’arbres et immergé dans l’eau, Yanet s’est montrée de face et de dos dans un maillot de bain inversé éblouissant avec un imprimé zébré et une ouverture sur le haut.

De plus, avec un beau sourire sur le visage et des cheveux mouillés, la Mexicaine a dansé en pleine nature et a nagé pour ses admirateurs, plus que captivés par ces images.

Il ne fait aucun doute que la fille populaire de la météo du réseau Televisa, a gagné l’affection de milliers de téléspectateurs avec sa grande beauté et sa silhouette, qui l’ont amenée à être l’image de plusieurs campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux.