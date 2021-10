Yanet García montre son côté gamer dans une tenue fluo | Instagram

Le mannequin de Monterrey, Yanet García, a surpris ses millions de fans sur les réseaux avec une vidéo coquette où elle montre certaines de ses compétences dans les jeux vidéo, ou cela pourrait être simplement pour attirer l’attention, mais sans aucun doute elle a réussi à faire monter la température.

La belle Yanet García, dite « La présentatrice météo“, a fait monter la température sur les réseaux sociaux avec une toute nouvelle vidéo qu’il a partagée il y a quelques jours.

Et bien que pour inaugurer le mois d’octobre et l’arrivée d’Halloween, le influenceur Et l’hôte se vantait d’un grand corps sur Instagram, cela vaut la peine de se souvenir de cette vidéo, car elle est plus belle que jamais.

Dans cette vidéo, nous pouvons voir comment la caméra parcourt chaque partie de son incroyable silhouette alors qu’elle porte un ensemble séduisant de couleurs néon et s’adapte également.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO DE YANET GARCÍA.

Il convient de noter que García, originaire de Monterrey, Nuevo León, a 30 ans et a commencé sa carrière dans l’actualité en tant que responsable de la section météo dans son pays d’origine, puis a fait un saut à la télévision nationale, qui Il l’a également amenée à gagner des milliers d’adeptes et à devenir une figure reconnue des médias sociaux.

Cependant, sa renommée a récemment fait un grand bond en avant, lorsque García a annoncé qu’il rejoindrait le célèbre avec un compte sur la plate-forme vidéo controversée pour adultes, OnlyFans, où il a eu beaucoup de succès à conquérir ses fans avec des vidéos et des photographies plus coquettes.

En revanche, pour commencer le mois d’octobre avec le thème d’Halloween, la fitness girl a partagé ce vendredi avec ses millions d’admirateurs sur le réseau social Instagram deux photographies dans lesquelles elle pose avec un joli petit costume de sorcière, une tenue qu’elle a montré sa silhouette sinueuse et avec laquelle il a laissé ses disciples à bout de souffle.

Vêtue d’un ensemble de lingerie noire, qu’elle associe à de longues chaussettes à rayures noires et oranges et à un chapeau pointu, la mannequin a posé pour la caméra et a montré qu’à 30 ans elle fait partie des célébrités que le public chouchoute.

OCTOBRE. Êtes-vous prêt pour Halloween ?” (Octobre. Êtes-vous prêt pour Halloween ?), était la phrase avec laquelle l’influenceur a partagé les photographies.

A noter que ce n’est pas la première fois que Yanet permet à ses fans de la voir dans de jolis costumes, puisqu’il y a quelques années elle a assisté à une célèbre convention de jeux vidéo vêtue d’un costume “Batgirl”, vêtue d’un minishort noir avec un haut moulant avec décorations jaunes et bas aux cuisses.