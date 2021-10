Yanet García porte un body blanc à fleurs Une déesse ! | Instagram

La belle et la coquette ex fille météo Yanet García a une nouvelle fois ravi le regard de ses millions d’admirateurs et cette fois elle l’a fait grâce à une photographie qu’elle a récemment partagée sur son compte Instagram officiel.

La maquette Mexicana a encore une fois montré sa silhouette sculpturale avec de petits vêtements qui laissent peu à l’imagination grâce aux transparences.

Yanet García ne cesse d’attirer l’attention sur ses réseaux sociaux avec des vêtements séduisants capables de faire monter la température en quelques secondes.

Elle est née à Monterrey Nuevo León, l’état dans lequel elle a commencé sa carrière en tant qu’animatrice de télévision et a réalisé une participation notoire en tant que « La chica del clima ».

Des années plus tard, elle a été appelée à animer la même section dans l’une des émissions du matin de Televisa, depuis lors, son destin l’a amenée à devenir l’une des figures les plus populaires de la télévision, une renommée qui l’a également catapultée dans les réseaux sociaux.

C’est ainsi qu’aujourd’hui, il fait partie des célébrités choyées au sein des communautés virtuelles grâce aux photographies coquettes qu’il partage, puisqu’il y montre sans vergogne la silhouette stylisée qu’il a obtenue grâce à sa discipline et ses heures de dévouement au gymnase .

Et c’est que pour être vrai il n’y a pas de meilleure façon de montrer votre silhouette sculpturale qu’avec de petits vêtements qui laissent très peu à l’imagination grâce aux transparences.

La preuve en est l’une de ses publications les plus récentes au sein du célèbre réseau social Instagram, où il a posé dos à la caméra avec une petite tenue blanche avec quelques détails de fleurs roses, avec laquelle il a fait soupirer au moins 180 000 followers. qui a noté l’image avec un « j’aime ».

Comme prévu, la pluie de compliments coquette a été immédiate et a réussi à générer près de 3000 messages d’admiration.

D’autre part, l’actrice et animatrice de télévision Yanet García a annoncé qu’elle sera le modèle qui apparaîtra sur la première couverture de l’édition mexicaine d’un magazine pour adultes.

A travers une publication sur son compte Instagram, l’actrice était heureuse de réaliser cet exploit dans l’un des magazines pour adultes les plus connus internationalement.

Dans son message, elle n’a pas tardé à souligner qu’elle avait du mal à réaliser ses rêves malgré le fait que de nombreuses « personnes ne croyaient pas en elle ».