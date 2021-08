Yanet García porte un maillot de bain zébré et vous invite à son OnlyFans

in

Le beau ex fille météo Yanet García a partagé une photographie qui a réussi à conquérir une grande partie de ses admirateurs et a également élevé la température à un niveau supérieur, car elle a sans aucun doute l’une des figures les plus désirées.

Une fois de plus, Yanet García a montré toute sa beauté sur divers réseaux sociaux, montrant sa silhouette mince.

Comme vous vous en souviendrez, le conducteur Il a récemment déménagé à New York et à partir de là, il cherche à continuer à augmenter sa popularité dans le monde des réseaux sociaux.

Aujourd’hui, vendredi 20 août, le influenceur Il a partagé une photo sur son compte Instagram officiel qui a conquis une grande partie de ses millions de followers de toute la planète.

Vous pouvez y voir la conductrice Latina afficher toute sa beauté devant l’appareil photo pour une production photo professionnelle pour son compte OnlyFans.

La native de Monterrey portait un maillot de bain à imprimé zèbre et tout en faisant différentes poses, elle a réussi à beaucoup attirer l’attention de ses followers, une vidéo qui donne sans doute envie d’en savoir plus.

Comme prévu, cette publication, dont l’unique protagoniste est l’ex-petite amie de Lewis Howes, a rapidement été plébiscitée et jusqu’à présent, elle a facilement dépassé la barre des 200 000 reproductions en quelques heures seulement.

De plus, sa vidéo a reçu des centaines de messages d’affection et d’éloges de ses fans les plus fidèles envers sa silhouette physique enviable.

C’est ainsi que l’ancienne fille de la météo, Yanet García, fait une nouvelle fois le sien sur les réseaux sociaux avec cette vidéo coquette qui avait pour but d’inviter ses followers sur Instagram à faire partie de son compte OnlyFans.

En fait, concernant la plate-forme de paiement de contenu exclusif, García a annoncé il y a quelques jours qu’avec ses revenus, il avait acheté un appartement à New York.

Yanet Cristal García San Miguel est née le 14 novembre 1990 dans la ville de Monterrey, Nuevo León, commençant sa carrière en tant que présentatrice, mannequin et maintenant femme d’affaires.

Il convient de noter qu’au Mexique, l’émission intitulée Gente Regia est devenue populaire au Mexique en raison de ses apparitions en tant que présentatrice sur le climat, la même qui l’a projetée dans sa carrière d’animatrice, devenant l’une des figures de l’émission Hoy, l’une des émissions les plus populaires sur Televisa.