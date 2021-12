Yanet García pose de profil et exhibe sa superbe pêche

Le célèbre ex fille météo Yanet García a réussi à attirer les soupirs de ses millions d’admirateurs avec une photo coquette qui a été partagée sur les réseaux sociaux, laissant plus d’un excité.

Désormais, l’ancienne météorologue a laissé ses followers bouche bée en portant un body noir avec de la dentelle et des transparences qui mettaient en valeur chaque courbe de sa silhouette.

Sans aucun doute, Yanet a l’un des corps les plus spectaculaires et chaque fois qu’elle télécharge une photo, elle laisse tous ses followers à bout de souffle sur ses réseaux sociaux.

L’image que nous allons vous montrer aujourd’hui est l’une de ses photographies les plus coquettes et nous pouvons voir Yanet portant un petit corps noir, de profil montrant sa silhouette parfaite et bien sûr ses charmes ultérieurs.

La vérité est que la célèbre Monterrey a montré qu’elle sait chouchouter ses fans et leur donner ce qu’ils veulent, pour quelque chose qu’elle est devenue l’une des célébrités les plus suivies sur les réseaux sociaux, en particulier par le public qui est toujours ravi de leurs publications. .

Yanet García donnera toujours de quoi parler sur ses réseaux sociaux pour être présent dans nos esprits, cela ne fait aucun doute.

Elle a mis fin à sa relation de travail dans le programme Hoy, où elle a donné les prévisions météo et est actuellement à la recherche de nouvelles opportunités aux États-Unis, où elle vit depuis décembre 2019.

C’est ainsi que Yanet continue de se positionner comme l’une des préférées du public grâce à la beauté qu’elle a tendance à gaspiller avec les photographies qu’elle partage sur les réseaux sociaux.

Soucieux de soigner son image, le média reçoit toutes sortes de compliments sur les réseaux sociaux et enchante les internautes avec ses publications quotidiennes.

Il convient de noter que García a commencé à changer son compte officiel sur Instagram quelque temps avant de quitter le Mexique, mettant de côté les publications à fort impact pour générer une image beaucoup plus liée à son profil sportif.

Et c’est que, comme vous vous en souvenez peut-être, l’ancienne météorologue de Televisa a quitté sa zone de confort lorsqu’elle a décidé de déménager aux États-Unis pour vivre avec son petit ami, Lewis Howes.

Cependant, leur relation a pris fin il y a plusieurs mois parce qu’il a décidé d’ouvrir son compte OnlyFans et apparemment son ex-partenaire ne pensait pas que c’était tout à fait correct.