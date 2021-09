Yanet García pour elle OnlyFans se débarrasse de tous les vêtements existants | Instagram

Le beau ex fille météo Yanet García augmente de plus en plus le volume de son contenu au sein de la plate-forme de Seuls les fans dans lequel je suis entré il y a quelques mois à peine et compte déjà des millions d’abonnés.

La conductrice mexicaine Yanet García a joué dans une pose chauffée à découvert sur le dos, permettant à chaque partie de sa silhouette d’être appréciée sous la douche.

Le modèle aptitude Elle a laissé très peu de place à l’imagination de ses millions de fans où ses courbes ont été exposées en posant dos à la caméra.

Plus de 14 millions de personnes sur le célèbre réseau social Instagram ont été témoins des découvertes coquettes de Yanet García, qui continue de captiver chaque jour grâce à ses photographies spectaculaires dans lesquelles elle montre son côté le plus attirant avec très peu de vêtements.

Dans une publication réalisée dans l’un des comptes de fans de la fille de Monterrey, la préparatrice physique a laissé très peu de place à l’imagination pendant qu’elle est sous la douche alors que Dieu l’a mise au monde, permettant à ses grands charmes d’être appréciés à la fois devant et derrière.

Il convient de noter que la pluie de découvertes chauffées ne s’arrête pas là, depuis des jours le même réseau social a scandalisé de poser au milieu de la plage avec un maillot de bain noir, avec lequel le mannequin mexicain a été placé sur son dos et sans aucune honte l’a placée les mains sur ses charmes postérieurs galbés qu’elle a obtenus grâce à ses routines de gym exigeantes.

Comme vous pouvez le voir, Yanet García continue d’être extrêmement active en réalisant des productions multimédias pour son compte OnlyFans.

Pendant ce temps son ex-partenaire Lewis Howes est très caramélisé avec la star de “Amarte Hurt”, Martha Higadera.

Et c’est que l’actrice et l’auteur américain sont bien ensemble et très amoureux sur les réseaux sociaux.

Même l’ex de Yanet a partagé plusieurs photos et vidéos d’un voyage fait avec Higadera et en fait il comprenait des cartes postales romantiques avec des montgolfières.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’ancienne animatrice de l’émission “Hoy” avec Andrea Legarreta et Galilea Montijo, est devenue célèbre à la télévision en devenant la fille de la météo de Televisa, captivant les téléspectateurs par sa beauté.

Au fil des ans, Yanet García a acquis une telle popularité au Mexique avec son physique impressionnant, qui a fini par ajouter des milliers d’adeptes sur ses réseaux sociaux, devenant la figure de plusieurs campagnes publicitaires.