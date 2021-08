Yanet García revendique ses courbes dans son set le plus frappant

in

Yanet García vante ses courbes dans son set le plus frappant | Instagram

Le beau ex fille météo Yanet García a de nouveau réussi à voler des soupirs avec une tenue en dentelle coquette et révélant beaucoup de peau, faisant monter la température de ses millions d’adeptes à plus qu’elle ne le pouvait.

Récemment le maquette Mexicana est apparue vêtue d’un ensemble en dentelle noire avec lequel elle a montré plus que sa silhouette parfaite.

Et la vérité est que Yanet García n’arrête pas de surprendre ses millions d’admirateurs des médias sociaux, c’est pourquoi hier il a réussi à faire encore monter la température grâce à une série de photographies dans lesquelles il a été vu en train de modeler devant la caméra des petits vêtements de l3nc3ría qui a révélé leurs courbes frappantes.

Il convient de noter que les vidéos et les photographies qui ont été partagées par le mannequin mexicain via son compte Instagram officiel, ont fait qu’au fil du temps elle est devenue l’une des célébrités préférées de ce réseau social dans lequel elle compte déjà plus de 14 millions de followers.

Hier après-midi, celle née à Monterrey, Nuevo León, est apparue vêtue d’un ensemble en dentelle noire avec lequel elle a montré sa silhouette galbée qu’elle a réussi à réaliser grâce à ses routines exigeantes en salle de sport et à une alimentation saine.

Devinez ce que je pense”, a écrit l’actrice également dans la publication.

Comme prévu, ses fans n’ont pas hésité à répondre générant plus d’un millier de commentaires en quelques heures et au moins 300 mille “likes”.

D’un autre côté, dans un autre des enregistrements passionnés, la “Weather Girl” est apparue vêtue de vêtements légers avec des détails néons transparents et colorés avec lesquels elle laissait très peu à l’imagination tout en s’exhibant devant la caméra.

La vérité est que ces dernières années, il est resté l’un des influenceurs les plus populaires parmi les internautes sur les plateformes numériques et se positionne toujours aux premiers rangs de la tendance grâce aux publications incroyables qu’il partage fréquemment pour éblouir ses fidèles fans.

La magnifique célébrité Internet adore ravir les élèves de ses fans et c’est pourquoi elle les remplit constamment de nouveau contenu et les tient au courant de ses activités.

A noter qu’avec la sueur de son corps et les revenus de ses OnlyFans, le mannequin Yanet García a déjà pu acquérir un luxueux appartement à Manhattan, New York, dont elle se vantait sur son Instagram.

Et bien que les revenus obtenus par OnlyFans soient restés privés, on sait que l’hébergeur est également l’un des plus performants sur cette plateforme.

En plus de ses fans, le mannequin a reçu les félicitations d’Andrea Legarreta et “El Negro” Araiza, anciens partenaires de “Hoy”, ainsi que d’autres mannequins.