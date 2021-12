Yanet García se détache totalement de son peignoir Bella ! | Instagram

Le célèbre ex fille météo Yanet García a une fois de plus réussi à capturer l’objectif de la caméra et le regard de ses millions d’admirateurs et cette fois il l’a fait avec une courte vidéo dans laquelle il a laissé sa silhouette exposée.

La météorologue a récidivé et en quelques heures a paralysé le célèbre réseau social Instagram en partageant une photo vêtue d’un petit maillot de bain.

Ensuite, nous vous montrons les images que j’utilise dans la vidéo avec laquelle Yanet García a fait halluciner ses followers.

La vérité est que depuis sa création dans le la télé, l’animatrice de Monterrey Yanet García a partagé que l’un de ses rêves était d’être mannequin, une activité pour laquelle elle s’est préparée pendant des années en travaillant sur différents projets et en donnant des cours de mannequinat à des filles partageant le même objectif qu’elle.

Quelque temps plus tard, l’occasion s’est présentée d’apparaître sous forme d’image dans les journaux télévisés donnant la météo, où en raison de sa beauté et de sa silhouette spectaculaire, elle a attiré l’attention des téléspectateurs et a obtenu le surnom de « La fille de la météo », qui continue de la distinguer à ce jour. . . .

Surtout maintenant qu’il vit aux États-Unis, le pays où il a commencé la nouvelle étape de sa carrière, choisissant de travailler à son tour en créant du matériel sur la plateforme OnlyFans et où il a trouvé l’endroit idéal pour remplir ses objectifs.

Ainsi, donnant un aperçu de ce que les abonnés pourront trouver sur son compte, Yanet García a montré un petit maillot de bain doré avec lequel, en quelques heures, elle a tourné sur Instagram en étant fabuleuse.

Il convient de mentionner que parmi les contenus que la femme de Monterrey met en avant dans ses réseaux se trouvent des fragments de différentes séances photographiques où elle apparaît posant en literie et en maillot de bain.

Cependant, de temps en temps, il partage également sur son profil public une partie du matériel exclusif de ses OnlyFans faisant la promotion du projet qu’il a mis au point lors de son séjour à New York pendant plus d’un an.

Cependant, chaque fois que l’actrice mexicaine publie également sur Instagram, il est habituel qu’elle reçoive des milliers de compliments d’amis et de fans qui se mettent en quatre pour soutenir le mannequin.

Tel fut le cas de cette publication dans laquelle on le voit vêtu d’un tout petit maillot de bain, qui a été aperçu après avoir complètement enlevé une robe blanche.

Il convient de mentionner que pour cette session, Yanet a décidé de passer quelques jours dans les terres magiques du Yucatan, en séjournant dans un luxueux complexe qui a servi de décor aux images qu’elle prépare pour la prochaine édition de son compte d’abonné exclusif.