Yanet García se fait draguer et modèle un beau corps bleu ciel | Instagram

Le beau ex fille météo Yanet García enflamme une nouvelle fois les réseaux en posant avec l’une de ses meilleures parures de lit avec laquelle elle a sans aucun doute réussi à faire monter la température au plus haut niveau au nom de ses millions d’admirateurs.

Le modèle et conducteur Mexicaine, a captivé ses fans ces derniers mois avec ses récentes publications sur les réseaux sociaux, où elle donne généralement un « aperçu » de son contenu exclusif au sein de la plateforme OnlyFans.

La vérité, c’est que l’ancienne météorologue est l’une des plus populaires de la plateforme et depuis qu’elle a annoncé qu’elle ouvrirait son profil, elle a déchaîné la folie chez ses plus de 14 millions de fans sur Instagram.

Cela peut vous intéresser: Yanet García jette un œil à ce que vous pouvez trouver dans OnlyFans

Cependant, pour de nombreux fans qui n’ont pas de compte, Yanet a décidé de les gâter il y a quelques heures en posant dans un ensemble sexy en dentelle bleu ciel.

C’est vendredi”, a écrit Yanet dans le post.

Comme prévu et étant l’un des chefs d’orchestre les plus populaires au Mexique, la photographie a réussi à atteindre plus de 178 000 likes et a des centaines de commentaires qui mettent en valeur son sourire et sa beauté.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DE YANET GARCIA.

C’est ainsi que la célèbre « femme de la météo », Yanet García, capte à nouveau les regards sur le célèbre réseau social Instagram en montrant un autre « goût » de son contenu sur OnlyFans, car cette fois-ci elle a surpris avec des transparences dans un ensemble de lingerie.

Il ne fait aucun doute que Yanet García est toujours très active dans la réalisation de nouvelles productions photo et vidéo dans le but de continuer à renforcer son profil dans le service d’abonnement OnlyFans.

Cela peut vous intéresser: Aleida Núñez célèbre la Journée des acteurs avec joie et flirt

De son côté, son ex-partenaire Lewis Howes semble être très proche émotionnellement de l’actrice mexicaine Martha Higareda.

Merci pour ce voyage et pour avoir fêté mon anniversaire d’une manière si émouvante et amusante ! Entourée d’amis, de bonnes discussions, d’aventure, d’amour et de tant de croissance”, a écrit Higareda dans un article où elle peut être vue en train de s’embrasser à côté de l’ex de Yanet.

Le protagoniste de “No manches, Frida” s’est rendu à Napa, une ville de Californie, aux États-Unis, où la célèbre coach a passé du temps pour son anniversaire.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Les images étaient entre les nuages ​​dans des montgolfières et elle était heureuse de l’expérience, à tel point qu’elle lui a dédié un post sur son fil Instagram.