Yanet García se promène dans le Yucatán dans une belle robe à bretelles

Le célèbre ex fille météo Yanet García a réussi à surprendre ses millions de fans avec une simple photo qu’elle a partagée hier depuis son compte Instagram officiel.

Une fois de plus, Yanet García a fait sensation en portant l’ensemble le plus révélateur devant la caméra, dans lequel seules quelques fines bandes noires se perdaient dans la beauté de ses courbes proéminentes.

Récemment, Yanet García a paralysé les réseaux sociaux grâce à sa publication la plus récente, dans laquelle il est apparu modelant l’une des tenues les plus petites et les plus coquettes, avec laquelle il a fait voler l’imagination de millions de fans pendant leurs vacances dans la ville de Yucatan.

Et c’est que dans une photographie qui a été publiée via son compte Instagram officiel, le ancien chauffeur du programme ‘Hoy’ a fait sensation en portant l’ensemble le plus révélateur devant la caméra, dans lequel seules quelques fines bandes noires ont été perdues parmi la beauté de ses courbes proéminentes pour exposer son corps presque totalement exposé.

Il convient de noter que la photo chaude qui en quelques heures a réussi à accumuler plus de 190 000 likes, fait partie des coulisses de sa dernière séance photo pour la page OnlyFans, pour laquelle il a voyagé avec son équipe pour Mérida, Yucatán, où il a brillé comme peu de fois.

De plus, depuis ce même endroit, quelques jours auparavant, il avait partagé un autre aperçu de ce que ses abonnés pourront apprécier dans le cadre de son contenu exclusif.

De cette façon, « La fille de la météo » a partagé plusieurs images avec lesquelles elle a surpris ses followers, puisqu’elle montre son corps avec très peu de vêtements.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques mois, Yanet García a reçu de vives critiques pour le contenu de son OnlyFans, qui, selon plusieurs internautes, était le même qu’il avait publié sur Instagram.

C’est pourquoi l’animatrice n’était pas perturbée et s’est vantée sur Instagram d’être toujours dans le « processus créatif » pour ladite plate-forme.

Après la controverse, les utilisateurs ont divulgué plusieurs images de « The Weather Girl » qui, prétendument, proviendraient de sa page OnlyFans.

Dans les captures, vous pouvez voir Yanet García porter plusieurs micro-vêtements, il y a même une image dans une baignoire qui montre tout son dos, couvrant là où il se termine, uniquement avec des bulles de savon.