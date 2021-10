Yanet García se vante à quel point ses grands charmes le touchent | Instagram

Le beau ex fille météo Yanet García a récemment ravi ses millions de followers avec une vidéo séduisante où elle se vante de ses charmes ultérieurs tout en lui offrant un massage exquis, laissant très peu de place à l’imagination.

Le modèle et conducteur Il est tombé amoureux de tous ses fans avec une vidéo captivante avec laquelle il a réussi à élever leur température plus qu’il ne le pouvait.

La mannequin mexicaine, actrice, présentatrice de télévision, influenceuse, coach et animatrice, a révolutionné les réseaux sociaux grâce à sa silhouette qui fait craquer tout le monde.

A noter que l’animatrice est tombée en tant que présentatrice de la météo et est connue pour être l’une des plus belles « Weather Girls » d’Amérique latine.

Cependant, la beauté inégalée de García l’a amenée à gagner des millions de fans sur le célèbre réseau social Instagram, car le modèle y partage des photos et des vidéos de sa vie quotidienne.

En raison de sa popularité dans les réseaux sociaux, Yanet a attiré l’attention de plusieurs marques pour en faire la publicité comme un influenceur.

Yanet a commencé sa carrière dans le show-business à 22 ans en 2013 et en fait, cette année-là, le mannequin a participé au casting de « Nuestra Belleza Nuevo León » qui est un concours préalable au concours national « Nuestra Belleza México ».

Cependant, le grand saut vers la gloire de l’animatrice a eu lieu en 2015, puisqu’elle y a commencé à travailler en tant que présentatrice météo, plus communément connue sous le nom de « Weather Girl ».

La vérité est que Yanet García a révélé à plusieurs reprises que sa silhouette sculpturale était un travail très dur et constant pour elle.

En fait, le mannequin a déclaré qu’elle avait décidé de changer radicalement sa vie il y a plus de 8 ans lorsqu’elle a commencé à avoir une alimentation plus saine avec une série d’exercices et des visites constantes au gymnase.

C’est ainsi que l’influenceur est devenu coach sportif professionnel dans l’application officielle de « Fitplan » et compte également actuellement plus de 14 millions de followers sur Instagram.

Dans ce réseau social, la présentatrice est plébiscitée pour sa beauté inégalée qu’elle n’a pas peur de montrer comme elle l’a fait dans l’une de ses vidéos les plus récentes où elle a montré comment elle maintient ses énormes charmes postérieurs si parfaits.

Tu es le meilleur @flavialanini », a écrit le mannequin dans le post.

En fait, à plus d’une occasion, il a partagé ce type de vidéos, car il a supposé que c’était grâce à ce type de massage qu’il pouvait avoir ses charmes encore plus parfaits qu’ils ne le sont.