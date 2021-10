Yanet García se vante de ses charmes au sein d’OnlyFans | Instagram

Le beau ex fille météo Yanet García s’est laissé apprécier sans aucun vêtement et ses partisans sont devenus fous, car il présume encore une fois qu’il a l’un des plus beaux corps et sans aucun doute il a réussi à élever leur température.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le conducteur regia utilise la plate-forme OnlyFans pour montrer son côté coquette.

Vous savez sûrement déjà que Yanet García est l’une des femmes les plus attirantes de l’industrie du divertissement et elle le sait parfaitement.

Et il semble qu’il n’ait aucun problème à montrer ses courbes sur ses réseaux sociaux dès qu’il en a l’occasion.

Désormais, pour le plus grand plaisir de tous ses fans, ils pourront en voir plus sur son compte. Seuls les fansCependant, vous devez payer des frais mensuels pour accéder à ce contenu.

Cependant, beaucoup de ses abonnés ont partagé la photo étrange qu’il partage sur cette plate-forme.

C’est le cas de la photographie que nous nous apprêtons à vous montrer, où l’on peut apprécier la fitness girl laissant sa silhouette complètement exposée portant uniquement du fil dentaire.

Sans aucun doute, cette image a réussi à faire monter la température de millions de ses followers, car elle montre une grande partie de sa silhouette sans aucun vêtement.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DE YANET GARCÍA.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’était le 18 avril de cette année, lorsque Yanet a rejoint le site Web populaire, dans lequel les créateurs de contenu reçoivent une somme d’argent de leurs abonnés.

Cependant, quelques jours après ses débuts, plusieurs utilisateurs ont signalé que son contenu avait été divulgué, dans lequel il pouvait être vu avec peu ou pas de vêtements.

A noter que cette fuite a mis en colère certains qui étaient prêts à payer l’abonnement Yanet García, puisqu’ils ont assuré que le contenu sur OnlyFans n’était pas différent de ce que l’animatrice montrait normalement sur ses réseaux sociaux.

A cause de ces critiques c’est que petit à petit le niveau de son contenu a augmenté au sein de la plateforme et cela surprend de plus en plus ses followers.

En revanche, il y a plusieurs mois, Yanet a fait remarquer qu’elle avait ouvert un compte sur le site car elle souhaite séparer les facettes de sa vie.

Puisqu’il veut utiliser Instagram pour partager du matériel sur sa scène en tant que préparateur physique et OnlyFans pour exploiter son côté plus coquette.