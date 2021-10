Yanet García se vante de ses charmes avec New York en toile de fond | Instagram

Le beau ex fille météo Yanet García a réussi à faire délirer ses millions de followers avec une seule photo qui a été partagée hier soir, réussissant également à faire monter leur température.

Avec une photo sur Instagram, Yanet García a montré sa silhouette sur une scène que tout le monde aimerait sans aucun doute expérimenter de première main.

Comme vous pouvez le voir, Yanet García continue de vivre l’un des meilleurs moments de sa carrière et l’a reflété à travers un post Instagram, où elle a montré une photographie dans laquelle elle est vue posant sur un rocher révélant un magnifique paysage.

A noter que Yanet García a récemment été interviewée par le magazine mexicain P3nthouse México, qui diffuse du contenu lié à la beauté, à la technologie et au style de vie, entre autres sujets, sur ses pages.

Et aussi, étant l’une des figures du moment, il a décroché la place de couverture dans le premier numéro du magazine, lancé dans les premiers jours d’octobre.

Sur la photo que nous avons mentionnée plus tôt, nous pouvons apprécier la fille de fitness alors qu’elle se vante de ses charmes ultérieurs en portant une tenue de sport assez serrée.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DE YANET GARCÍA.

Ce n’est que le début », a écrit le mannequin dans la publication.

Il ne fait aucun doute que la talentueuse influenceuse mexicaine Yanet García est une tendance dans tous les portails d’information du monde du divertissement à travers l’Amérique latine en partageant sa grande beauté chaque fois qu’elle y est autorisée.

Il y a quelques années, elle a cessé d’être « la fille de la météo », et la jeune fille de 30 ans née dans la ville de Monterrey s’est consacrée, via ses réseaux sociaux, à fournir des conseils de santé et des programmes d’exercices à ses plus de 14 millions de fans.

C’est là qu’il partage des vidéos de formation et fait la promotion de divers produits alimentaires pour les soins du corps.

En plus de participer en tant que présentatrice sur le petit écran, la belle Mexicaine a fait partie de deux films pour le cinéma international.

Le premier était en 2017, où il avait un rôle mineur dans le long métrage américain intitulé « Sharknado 5: Global Swarming ». Il appartient au genre science-fiction.

Plus tard et après deux ans est venu son premier rôle principal dans la production espagnole appelée « Bellezonismo ».

La vérité est que la popularité de Yanet García dans ses comptes officiels est extrêmement surprenante, car chaque fois qu’elle publie une publication, ses abonnés réagissent immédiatement avec des milliers de likes et des centaines de commentaires louant sa grande silhouette.