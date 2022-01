Yanet García se vante de ses charmes dans la photographie séduisante

Yanet García exhibe sa pêche avec un bel ensemble

Récemment, le célèbre ex fille météo Yanet García a exposé ses charmes devenus plus tard avec un ensemble de fils avec lesquels elle a sans aucun doute réussi à rendre fou plus d’un de ses disciples.

La conducteur Mexicana a encore une fois surpris ses abonnés Instagram avec une proposition.

La vérité est que ce n’est pas la première fois que Yanet García fait fureur via son compte Instagram officiel.

Et cette fois, au bord de la censure, il a invité ses 14,4 millions de followers.

Un ensemble de dentelle rouge, c’est ce que la Mexicaine a choisi de poser sur une photo récente partagée hier sur son compte Instagram officiel.

Dans la jungle, la jungle puissante », a également écrit l’actrice dans la publication.

C’est ainsi que Yanet García a secoué le cœur de ses admirateurs en posant avec cette tenue, avec laquelle elle a montré en détail la beauté de ses charmes.

Beauté de la femme ”,“ Merci pour tant de déesse ”,“ Bel ange ”,“ Précieux ”,“ Tu es la meilleure personne à l’intérieur comme à l’extérieur ”, lui ont commenté certains de ses followers.

A noter que ce n’est pas la seule fois qu’elle a modelé ce type de vêtement, puisque des jours auparavant elle avait fait sensation en apparaissant dans un enregistrement dans lequel elle tournait le dos à la caméra pour permettre d’apprécier sa silhouette époustouflante avec un ensemble révélateur de vêtements de couleur verte, des images que les admirateurs les plus exigeants ont appréciées.

Apparemment, Yanet García aime poser presque naturellement, et pour être à l’écoute, elle a posé avec la végétation comme cadre qui la fait ressortir davantage avec sa garde-robe rouge, qui a sans aucun doute mis le feu aux esprits de ses plus de 14,4 millions de followers.