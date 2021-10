Yanet García s’exhibe dans Penthouse Mexico avec de la dentelle verte

Yanet García s’exhibe au Penthouse México avec de la dentelle verte | Instagram

Il semble que la popularité de la célèbre mannequin et présentatrice de télévision mexicaine Yanet García commence à se renforcer aux États-Unis. Elle est récemment apparue en couverture d’un magazine à l’air coquette. intérieurs en dentelle vert.

Yanet Garcia Il partage en permanence du contenu sur ses réseaux sociaux et dans son compte de contenu privé sur la célèbre plateforme, jusqu’à présent le nombre exact d’abonnés n’est pas connu, cependant ce ne serait pas une surprise s’il en avait des milliers.

Actuellement sur son compte Instagram officiel, il compte au moins plus de 14,2 millions de followers, dépassant de loin les autres stars du divertissement, à la fois mexicaines et américaines.

Elle pourrait même devenir une sérieuse prétendante au mannequin britannique Demi Rose, qui la dépasse de peu.

La photo que l’ancienne météorologue a partagée dans l’émission Hoy date d’il y a trois heures, dans la publication, nous voyons la couverture du Magazine Penthouse, où seule la partie supérieure de sa silhouette exquise peut être vue, suffisamment pour commencer à imaginer des scénarios créatifs avec elle en tant que protagoniste.

Yanet García s’exhibe au Penthouse México avec de la dentelle verte | Instagram imyanetgarcia

Comme une reine de la nature a ses cheveux soyeux et longs, avec quelques heures vertes qui les ornent, à l’arrière-plan, nous voyons une scène également avec du bois et ce qui semble être des palmiers, revenant à cette beauté qu’elle porte des intérieurs en dentelle verte avec des bretelles étroites.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Apparemment, Yanet García est la première mexicaine à apparaître dans ce magazine, étant la couverture de Penthouse Mexico, c’est sûrement une grande fierté qu’elle doit ressentir comme couverture de la première édition

Il ne fait aucun doute que sa popularité se répand de plus en plus, il n’a donc pas seulement conquis le Mexique, mais les États-Unis.

Depuis qu’elle a décidé de s’installer dans ce pays, elle n’a fait que grandir et se dépasser, non seulement en tant que préparatrice physique mais aussi en tant que femme d’affaires et évidemment en tant que mannequin.

Ce magazine masculin fondé par Bob Guccione en 1965 au Royaume-Uni, a ensuite commencé à être vendu aux États-Unis et est maintenant arrivé au Mexique avec la belle Yanet García comme personnage principal de sa première édition.

La vie de cette beauté a changé depuis qu’elle a déménagé à New York avec son petit ami, la vie et ses propres efforts ont ouvert la porte à de nouvelles opportunités d’emploi et maintenant, avec cet important magazine, son nom est devenu encore plus connu.