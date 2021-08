Yanet García s’expose en vidéo et laisse tout à l’air libre

Yanet García s’expose en vidéo et dévoile tout | Instagram

La belle ex fille météo Yanet García a réussi à faire monter la température des internautes une nouvelle fois avec une vidéo partagée sur son compte Instagram officiel, révélant beaucoup de sa peau et de ses courbes.

L’ancien présentateur et actuel maquette Il a brillé plus que jamais avec une récente vidéo trouvée sur ses réseaux sociaux.

Yanet García, la mannequin, coach et ancienne météo de Televisa, a réussi à faire craquer ses followers avec un nouveau compte avec une vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle elle invite ses followers à rejoindre sa page OnlyFans.

La Mexicaine, qui compte plus de 14 millions de followers, continue de faire tomber amoureux tous ses admirateurs et en seulement trois heures, elle a obtenu plus de 166 000 likes.

A cette occasion, je ravis les utilisateurs avec une vidéo coquette où il montre la moitié de son corps sans aucun vêtement, laissant très peu à l’imagination et bien sûr en voulant plus, car Instagram, étant un réseau social limité, n’est pas autorisé à montrer le reste.

Profitez de la vidéo complète sur mes @onlyfans “, a écrit le modèle dans le post.

A noter que Yanet García a acquis une renommée mondiale grâce à sa beauté et ses photographies coquettes sur les réseaux sociaux, l’amenant à former une communauté de plus de 14 millions de followers et d’innombrables abonnements sur ses plateformes de contenus exclusifs.

En revanche, il semble qu’avec la sueur sur son corps et les revenus de ses OnlyFans, le mannequin Yanet García ait déjà pu acquérir un luxueux appartement à Manhattan, New York, dont elle se vantait sur son compte Instagram officiel.

A travers le réseau social, la météorologue a montré sa nouvelle maison, avec une vue extrêmement spectaculaire sur la baie de New York, qu’elle partagera avec sa compagnie préférée, son chien Mamacita.

C’est officiel!!! J’ai déménagé à New York. Je suis tellement putain… fier de moi. FEMME FORTE INDÉPENDANTE. LES RÊVES DEVIENNENT RÉALITÉ. MERCI DIEU”, a écrit le mannequin dans une image dans laquelle apparaît Yanet.

Et bien que les revenus obtenus par OnlyFans soient restés privés, on sait que l’hébergeur est également l’un des plus performants sur cette plateforme.

En plus de ses fans, le mannequin a reçu les félicitations d’Andrea Legarreta et “El Negro” Araiza, anciens partenaires de “Hoy”, ainsi que d’autres mannequins.