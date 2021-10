Yanet García s’habille d’un costume de petit chaperon rouge | Instagram

Le beau ex fille météo Yanet García a réussi à attirer l’attention de ses millions de fans avec une vidéo récente partagée il y a quelques heures sur son compte Instagram officiel, laissant plus d’un en vouloir plus.

La influenceur Une nouvelle fois il retombe amoureux sur les réseaux sociaux de son physique, puisqu’il a osé partager un costume dragueur pour cet Halloween.

Avec une vidéo qu’il a partagée via son compte Instagram officiel, García a été vu marchant dans la forêt tout en portant ce costume de petit chaperon rouge.

Cette vidéo a été partagée aujourd’hui dans l’après-midi et compte à ce jour plus de 100 000 reproductions et des commentaires sans fin de ses millions de fans sur le célèbre réseau social.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO DE YANET GARCÍA.

D’autre part, ici, le Mexique est devenu populaire pour ses apparitions en tant que présentatrice sur le climat, le programme intitulé Gente Regia, qui l’a projetée dans sa carrière d’animatrice, devenant l’une des figures du programme Hoy, l’une des émissions les plus populaires sur Télévision. .

Cela peut vous intéresser: Livia Brito découvre et montre un abdomen en acier: Faites-le maintenant

De plus, la talentueuse influenceuse mexicaine Yanet García est continuellement à la mode sur tous les portails d’information du monde du divertissement à travers l’Amérique latine.

Il y a quelques années, elle a cessé d’être « la fille de la météo », et la jeune fille de 30 ans née dans la ville de Monterrey s’est consacrée, via ses réseaux sociaux, à fournir des conseils de santé et des routines d’exercices à ses plus de 14 millions d’abonnés.

C’est là qu’il partage des vidéos de formation et fait la promotion de divers produits alimentaires pour les soins du corps.

En plus de participer en tant que présentatrice sur le petit écran, la belle Mexicaine a fait partie de deux films pour le cinéma international.

Le premier était en 2017, où il avait un rôle mineur dans le long métrage américain intitulé « Sharknado 5: Global Swarming ».

Il appartient au genre science-fiction. Plus tard et après deux ans est venu son premier rôle principal dans la production espagnole appelée « Bellezonismo ».

La vérité est qu’elle est sans aucun doute une femme à admirer, car tout ce qu’elle a accompli à ce jour est dû à son grand dévouement à ce qui la passionne.

C’est ainsi qu’elle a présumé à chaque fois qu’on lui permettait qu’elle n’avait pas besoin d’un homme pour pouvoir avancer et réussir dans la vie.