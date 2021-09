Yanet García sur le rivage de la plage avec ses mains se couvre

Yanet García au bord de la plage se couvre de ses mains | Instagram

L’influenceuse talentueuse et ex fille météo, Yanet García, a de nouveau conquis ses millions d’abonnés sur ses réseaux sociaux où il a sans aucun doute réussi à faire monter la température plus qu’il ne le pouvait et en a fait saliver plus d’un.

La belle maquette Mexicana a été vue à plusieurs endroits lors des séances photo pour sa page OnlyFans, où jusqu’à présent elle compte déjà plus de 200 000 abonnés.

Comme d’habitude, Yanet García a capté l’attention de ses millions de fans dans la célèbre application Instagram avec sa dernière publication, dans laquelle il se montre de dos, en maillot de bain noir et touchant ses énormes charmes de dos.

La photographie à ce jour a recueilli plus de 243 000 likes et a été prise sur une plage de Nayarit, où il adore partir en vacances.

A noter qu’aujourd’hui la priorité de l’ancienne météorologue est devenue son compte sur le site de contenus exclusifs OnlyFans, où elle compte déjà plus de 200 000 abonnés.

Pour les photographies et les vidéos qu’elle y publie, Yanet pose dans divers endroits, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, modelant la flirty l3c3ria et manipulant des concepts originaux.

D’un autre côté, il y a quelques jours, Yanet García a surpris ses abonnés en apparaissant avec un costume de «Petit Chaperon Rouge», car elle est plus que prête pour Halloween.

À travers ses histoires Instagram, la célèbre a partagé des vidéos où elle portait un costume de «Petit Chaperon Rouge», un fait qui a immédiatement attiré l’attention de ses abonnés, qui l’ont placée parmi un grand nombre de mentions.

Dans une vidéo, la célèbre femme est apparue en train de sauter en tant que personnage du “Petit Chaperon Rouge” dans un espace entièrement vert.

Il ne fait aucun doute que l’un des chefs d’orchestre les plus reconnus est Yanet García, qui a participé au programme Hoy.

A n’en pas douter, le mannequin est flatté pour sa silhouette sculpturale par ses followers sur le célèbre réseau social Instagram, un réseau social où elle n’hésite pas à partager un peu de sa vie, ainsi que des images coquettes cependant.

García montre toujours qu’il est en faveur de l’exercice pour avoir une vie saine, en plus d’atteindre une silhouette sculpturale, comme la sienne, car il est un modèle pour des millions de personnes et c’était en fait son plus grand rêve.