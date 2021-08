Yanet García surprend dans un bel ensemble en dentelle noire

Yanet García surprend dans une belle tenue en dentelle noire | Instagram

Le talentueux influenceur La Mexicaine Yanet García a récemment publié une publication qui a laissé ses abonnés sans voix, car elle se vantait de la façon dont ils aimaient le plus sa silhouette incroyable et exquise, avec très peu de vêtements.

Le modèle Monterrey est apparu devant la caméra avec une tenue révélatrice de l3nc3r1a en noir.

La vérité est qu’aujourd’hui Yanet García est reconnue comme l’une des célébrités préférées des réseaux sociaux, où la température monte constamment en posant avec de minuscules tenues.

La mannequin qui est devenue célèbre en tant que présentatrice de la section météo au Mexique est plus que disposée à plaire à ses adeptes les plus exigeants dans les communautés virtuelles, où elle montre généralement ses courbes voluptueuses à travers des vidéos révélatrices dans lesquelles elle est en train de porter de minuscules vêtements l3nc3r1a.

C’est ainsi qu’à travers son compte Instagram officiel, la femme de Monterrey a présenté à ses plus de 14 millions de followers une photographie coquette dans laquelle elle apparaissait devant la caméra modelant un ensemble révélateur de l3nc3r1a en noir, avec lequel elle a réussi à devenir folle de plus de 113 000 fans qui ont qualifié la publication d’un “j’aime”.

Concentrez-vous sur la relation que vous entretenez avec vous-même », a écrit l’animateur dans la publication.

D’un autre côté, il semble que la plate-forme OnlyFans devienne une source d’abondance pour de nombreuses femmes mexicaines célèbres, à tel point que certaines des plus belles ont amassé des fortunes millionnaires qu’elles auraient générées même dans leurs meilleurs moments à la télévision.

C’est ainsi qu’un exemple clair est Yanet García de Monterrey, puisque l’ancienne météorologue a commencé à publier du contenu sur cette plate-forme et elle est aujourd’hui l’un des profils avec le plus d’abonnés.

Cependant, il semble qu’elle ne soit pas la seule célébrité dans les médias mexicains à gagner plusieurs millions de pesos avec ses meilleures photos et vidéos exclusives.

Et c’est que bien que le derrier de Yanet García soit l’un des plus beaux et des plus voyants du divertissement mexicain, la nouvelle reine d’OnlyFans n’est pas loin non plus et maintenant les millions de pesos qu’elle a gagnés avec son contenu sont un peu plus compréhensibles.

La mannequin et actrice argentine Dorismar est la nouvelle reine des OnlyFans au Mexique et dans le monde puisque, avec son compte sur cette plateforme, elle a déjà monétisé plus de 20 millions de pesos et détrôné Yanet comme la plus riche de l’application.