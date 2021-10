Yanet García tombe amoureuse de son sourire et de ses beaux charmes | Instagram

Le beau ex fille météo Yanet García a réussi à retomber amoureux de ses millions de followers sur internet et cette fois c’est grâce à une photo qu’il a prise sur son compte Instagram officiel, réussissant à faire monter leur température.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Yanet occupe actuellement la couverture du dernier numéro du magazine P3nthouse et continuez à partager quelques photos sur exclusif pour ses partisans.

En fait, dans un long message qu’elle a écrit accompagnant l’un de ses messages, Yanet parle d’elle-même, commentant les réalisations qu’elle a accomplies jusqu’à présent grâce à sa détermination et son engagement.

Aujourd’hui, je dis à Yanet du passé que cela peut être fait, que je suis fier qu’elle n’ait pas cessé de se battre pour ses rêves malgré le fait que tant de gens ne croyaient pas en elle, malgré le fait que tant de portes étaient fermées et presque cédé ».

Pourtant, hier après-midi, la belle ancienne animatrice de Televisa a captivé ses followers avec sa dernière photo, où l’ancienne « Weather Girl » a ébloui avec son sourire spectaculaire qui en fait tomber plus d’un amoureux.

Via son compte Instagram officiel, Yanet a partagé une photo qui a rapidement été remplie de likes et de commentaires sur sa beauté angélique et sa silhouette spectaculaire.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DE YANET GARCÍA.

Yanet Cristal García San Miguel est née le 14 novembre 1990 dans la ville de Monterrey, Nuevo León, commençant sa carrière en tant que présentatrice, mannequin et maintenant femme d’affaires.

Il convient de noter qu’au Mexique, l’émission intitulée Gente Regia est devenue populaire au Mexique en raison de ses apparitions en tant que présentatrice sur le climat, la même qui l’a projetée dans sa carrière d’animatrice, devenant l’une des figures de l’émission Hoy, l’une des émissions les plus populaires sur Televisa.

La vérité est que García connaît les meilleurs moments de sa carrière en 2021 et se vante constamment sur Instagram de tout ce qu’il vit, car il est extrêmement fier de ses réalisations.

Actuellement, Yanet García compte 14,2 millions d’abonnés sur Instagram et leur nombre augmente de plus en plus rapidement.

Il ne fait aucun doute que la fitness girl est une femme à admirer, car elle a montré qu’elle n’a besoin d’aucun homme pour pouvoir avancer et réussir, car elle fait aussi ce qui la passionne le plus.