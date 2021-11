Yangel Herrera relance un Espanyol intraitable à domicile

Il n’y a pas lieu comme à la maison. L’Espanyol reste intraitable au stade RCDE, où il a ajouté 16 des 18 derniers points en jeu. Et la dernière victime n’était pas un mince exploit. La Real Sociedad a beaucoup demandé aux hommes de Vicente Moreno, plus performants dans les moments clés. Il n’y a pas de meilleure recette pour oublier une défaite dans un derby qu’une victoire revigorante contre l’une des meilleures équipes de la ligue. Yangel Herrera mettre votre signature sur les trois points.

Le ‘txuri urdin’ n’avait perdu qu’un match sur l’ensemble du parcours et en seulement quatre jours, ils en ont lié deux. La défaite à Monaco a été un coup dur pour un Real Ce jour-là, il n’était pas à la hauteur et aujourd’hui, il était à nouveau vide. C’est pourquoi il n’a pas accusé la gueule de bois européenne ou les multiples pertes qu’il a subies. Pas du moins au début. L’équipe d’Imanol Alguacil s’installe sur un terrain rival et n’a pas laissé l’Espanyol jouer avec la continuité. La première possession avec le visage et les yeux des Bleus et Blancs est intervenue après le premier quart d’heure.

Entre Diego López et le bois, ils ont évité le 0-1 de Le Normand. Paradon du Benjamin Button bleu et blanc. Un de plus pour votre collection. Le Real allait mieux, ce qui manquait de quelque chose de cette clarté dans les derniers mètres. Mais peu à peu, l’Espanyol s’est réchauffé. Une explosion de Pedrosa a mis les esprits du respectable du ‘Temple’ et Javi Puado a pris le relais pour finir de l’allumer.

Tout d’abord, un intelligent Aleix Vidal a servi une touche directe dans la surface et là, le ‘7’ a fait de la place pour connecter un tir du pied gauche que Remiro a repoussé. Peu de temps après, Puado a laissé Zubimendi sur le tapis au milieu du terrain et a commencé un slalom qui terminé avec un orteil doux au bâton.

L’Espanyol a mieux fini mais après les vacances, le Saint-Sébastien est revenu prendre le commandement dirigé par Januzaj. Le Belge a participé à toutes les occasions de son équipe. Il a servi un corner au cœur de la surface qui est devenu un flipper, a envoyé un ballon que Portu et Sorloth ont raté de quelques millimètres, a rebondi un autre corner que Zubimendi a centré de la tête et un coup de pied central de son a frappé la barre transversale.

Ceux d’Imanol et d’Isak, entrés par Sorloth, ont fini par battre Diego en un jeu qui a fini par être invalidé car Mateu Lahoz a touché le ballon. Ce que personne n’a compris au stade RCDE, c’est que la tresse elle-même avait donné la loi de l’avantage d’une action qui s’est soldée par un but.

Melamed, qui a remplacé un Embarba gris qui reste inexploité ce parcours, tenta un tir fileté qui fut le prélude au triomphe. Morlanes, l’autre botteur de Moreno, a volé un ballon dans la zone large et a lancé RDT en attaque. Il était quelque peu talonné mais il a aussi tenté le coup. Remiro repoussé et Yangel Herrera troué arrivant par derrière. Le tir du Vénézuélien a touché Diego Rico.

Le duel s’est ouvert dans la section finale et Wu Lei a eu la peine mais encore une fois il n’a pas réussi. Achuchado la Real et Sergi GomezProvidentiel, il a fait un tacle parfait sur la remise. Excellent jeu de la centrale, qui a fini par partager une ligne défensive avec Miguelon. Plus de neuf mois plus tard l’ex des Villearreal revint en tenue de short. Toutes les bonnes nouvelles à l’Espanyol.