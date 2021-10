YaniraChallenge est la danse virale sur TikTok

. Un jeune homme tenant un smartphone projette une ombre en passant devant une publicité pour la société de médias sociaux TikTok le 21 septembre 2020 à Berlin, en Allemagne.

Yanira Berrios, une femme de 44 ans d’origine salvadorienne, est devenue une star du réseau social de vidéos, de musique et de danse, TikTok, après avoir exécuté une chorégraphie particulière sur la place principale de San Salvador, a enregistré une vidéo de seulement huit secondes, et publiez-le sur votre compte personnel. Cela seul suffisait à la femme pour devenir virale sur les réseaux sociaux, quitter l’anonymat et devenir célèbre. Vous pouvez regarder la vidéo ici ou plus tard dans cet article.

Mais, comment est né le « Yanira Challenge » et en quoi consiste-t-il ? Ici, nous vous l’expliquons :

Selon les informations du milieu, Oriente Noticias, la femme, identifiée par son profil personnel TikTok comme Yanira Berríos, est originaire de Salvador et travaillait dans les rues de San Salvador, vendant de l’eau et des bonbons sur la place centrale. pour payer ses dépenses et celles de sa famille.

Un jour, au milieu d’une journée de « repos », Yanira a décidé d’enregistrer son téléphone portable et de faire une danse amusante au rythme de la chanson « Bebo vodka » du groupe Old World, d’origine russe, sans même imaginer que cela la mènerait au sommet.

La vidéo compte déjà près de 50 millions de vues sur TikTok, près de quatre millions de likes, des centaines de commentaires et a été partagée 178 000 fois. Aussi, grâce au chiffre #YaniraChallenge », les internautes ont commencé à commenter ce qu’ils avaient vu, jusqu’à ce que la femme et sa danse deviennent une tendance, réussissant à ajouter trois millions de vues dans sa vidéo originale.

« Dans ma jeunesse, je dansais comme ça. J’ai vu la musique, le son qui était rapide et qui me convenait bien avec les pas que je faisais, et je l’ai publiée », a déclaré la femme dans des déclarations citées par Oriente Noticias.

La femme est devenue si reconnue que son compte TikTok a immédiatement atteint le chiffre de 1 million de followers et plus de 10 millions de réactions positives.

« Mes premières vidéos, je semblais folle de danser toute seule. Je n’aurais jamais pensé en avoir plus. Ensuite, dans l’autre compte, il me manquait un peu à un million », a déclaré la femme, selon Metro.

Certains utilisateurs ont imité sa danse

Après ce saut vers la célébrité, de nombreuses personnes, les utilisateurs de l’application TikTok, ont reproduit la chorégraphie de la femme, et ceux qui habitent un peu plus près du Salvador, en ont profité pour prendre des photos et des vidéos avec la femme, lorsqu’ils parviennent à se rencontrer. elle sur la place centrale de San Salvador.

Ainsi, à travers l’étiquette ou le chiffre, les utilisateurs ont partagé leurs propres versions de la chorégraphie, rendant la femme virale, la transformant en tiktoker, une sensation Internet.

D’autre part, grâce à sa grande popularité, Yanira Berrios elle-même a affirmé avoir créé d’autres réseaux sociaux, afin qu’ils puissent communiquer, intéressés à travailler avec elle.

Dans des déclarations citées par InfoBae, il a déclaré que « je ne m’y attendais pas vraiment. Je pensais que toute ma vie j’allais continuer à vendre. C’est sympa, j’aime ça parce qu’il y a beaucoup de gens qui te reconnaissent, te serrent dans leurs bras… C’est vraiment sympa. Mais, à la volée, s’il y a beaucoup de gens qui en profitent parce que je ne suis pas au courant de cette affaire. Pour moi, c’est nouveau ».

Enfin, selon le même média, la femme a assuré que grâce à sa grande reconnaissance, elle a décidé de se consacrer à 100% aux réseaux sociaux et à la création de contenu, laissant derrière elle sa vie de vendeuse de nourriture, après 17 ans de travail dans la rue. dans son pays natal.

