Yanis Varoufakis fait honte à la « méchanceté » de l’UE et appelle les Remainers à faire exploser le complot du bloc | Politique | Nouvelles

in

L’ancien ministre grec des Finances s’est déchaîné contre le bloc sur Twitter alors que la Grèce décidait d’étendre son mur frontalier pour dissuader les Afghans d’essayer d’atteindre l’Europe. Il a fait rage: “Les larmes de l’UE (crocodile) sur les victimes des talibans sont bloquées à sa frontière grecque, par une horrible clôture.”

Alors qu’un reste tentait de le convaincre qu’il ne s’agissait pas d’une décision prise par l’ensemble du bloc mais uniquement par la Grèce, M. Varoufakis a répondu: “J’aimerais que vous ayez raison. Non, c’est une politique de forteresse lâche sanctionnée par Bruxelles-Paris-Berlin.”

L’utilisateur de Twitter a ajouté: “Cela a plus de sens pour moi d’être dans l’UE et de travailler à la réforme, plutôt que d’être à l’extérieur.”

A quoi l’homme politique grec a répondu : “Je n’ai pas besoin de convaincre.

“J’ai été témoin de la méchanceté avec laquelle les institutions européennes ont défendu les pires banquiers contre les citoyens européens.

« Et toujours en campagne contre le Brexit !

“De même, en tant que Restant, vous devez condamner les politiques impitoyables de l’UE en matière de réfugiés.”

Les dirigeants de l’UE s’opposent déjà à une nouvelle vague de migrants qui devraient arriver en Europe en provenance d’Afghanistan, alors que les gens paient des talibans.

Le chancelier conservateur autrichien Sebastian Kurz s’oppose à l’accueil de plus de personnes fuyant l’Afghanistan maintenant que les talibans ont pris le pouvoir, a-t-il déclaré dans des remarques publiées dimanche.

L’Autriche a accueilli plus d’un pour cent de sa population en demandeurs d’asile lors de la crise migratoire en Europe en 2015 et 2016, et M. Kurz a construit sa carrière en adoptant une ligne dure en matière d’immigration, remportant toutes les élections législatives depuis 2017.

LIRE LA SUITE: Taliban EN DIRECT : 9 000 rebelles s’amassent dans une vallée stratégique

Il n’a envoyé qu’un très petit nombre de soldats en Afghanistan.

“Je ne suis pas d’avis que nous devrions accueillir plus de monde. Bien au contraire”, a déclaré la chancelière autrichienne à propos des Afghans fuyant leur pays.

“L’Autriche a apporté une contribution disproportionnée”, a-t-il ajouté, faisant référence au grand nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile afghans déjà présents dans le pays.

Il a déclaré que les personnes fuyant l’Afghanistan devraient rester dans la région, ajoutant que le Turkménistan et l’Ouzbékistan voisins n’avaient accueilli respectivement que 14 et 13 réfugiés afghans, ce qui correspond aux données du HCR.

La semaine dernière, le ministre grec des Migrations Notis Mitarachi a déclaré que son pays ne pouvait pas devenir le point d’entrée dans l’Union européenne pour les Afghans fuyant l’escalade du conflit dans leur patrie.

La Grèce était en première ligne de la crise migratoire en Europe en 2015 lorsque près d’un million de personnes fuyant les conflits en Syrie, en Irak et en Afghanistan ont débarqué sur ses îles, et comme d’autres États membres de l’UE, les développements nerveux en Afghanistan pourraient déclencher une répétition de cette crise.

“Nous disons clairement que nous ne serons pas et ne pouvons pas être la porte d’entrée de l’Europe pour les réfugiés et les migrants qui pourraient essayer de venir dans l’Union européenne”, a déclaré M. Mitarachi à la télévision publique ERT.

“Nous ne pouvons pas laisser des millions de personnes quitter l’Afghanistan et venir dans l’Union européenne … et certainement pas via la Grèce”, a-t-il déclaré.

Faisant écho à ses inquiétudes, le président français Emmanuel Macron a déclaré que la France devrait avoir un plan solide pour « anticiper et se protéger d’une vague de migrants » en provenance d’Afghanistan.

“Traiter avec ceux qui fuient les talibans nécessiterait un effort international organisé et équitable”, a déclaré le président français dans une allocution télévisée mardi dernier.

Il a ajouté : « L’Europe seule ne peut pas assumer les conséquences de la situation actuelle. »