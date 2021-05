Yanis Varoufakis soutient l’indépendance écossaise et ordonne à Sturgeon d’abandonner la fourrière | Politique | Nouvelles

Le décompte a commencé ce matin lors des élections au Parlement écossais, et plus de la moitié des circonscriptions du pays devraient déclarer leurs résultats aujourd’hui. Les résultats devraient arriver dans plus de deux jours, car les mesures de sécurité contre les coronavirus ont exclu le décompte traditionnel du jour au lendemain.

Les votes dans 46 des 73 sièges de circonscription ont commencé à compter vers 9 heures du matin, les premiers résultats étant attendus dans l’après-midi.

On prévoit que les 46 devraient être déclarés d’ici vendredi soir.

À partir de 9 heures environ samedi, les 27 sièges de circonscription restants seront comptés, après quoi les sièges régionaux seront attribués.

Tous les résultats devraient être déclarés d’ici samedi soir.

Le SNP étant fixé pour cinq ans supplémentaires au gouvernement, le premier ministre Nicola Sturgeon intensifiera sans aucun doute la pression sur Westminster pour qu’il accorde les pouvoirs pour un nouveau vote sur l’indépendance de l’Écosse.

Pesant dans l’agenda indépendant du leader du SNP, Yanis Varoufakis a soutenu le complot de Mme Sturgeon pour démanteler le Royaume-Uni et a appelé le dirigeant écossais à abandonner la livre.

Il a déclaré: “Bien qu’il appartienne au peuple écossais de décider, je voterais en faveur de l’indépendance mais à une condition: un plan clair pour une monnaie écossaise (c’est-à-dire mettre fin à l’idiotie de vouloir garder la livre sterling) et un nouveau modèle de développement pour aller avec. “

L’élection de cette année, bien que menée sous les contraintes des règles relatives aux coronavirus, est considérée comme l’une des plus importantes depuis l’ouverture du Parlement écossais en 1999.

LIRE LA SUITE: La France “ se bat au Royaume-Uni ” alors que les pêcheurs tentent de couper le commerce de l’UE

Les opposants de Mme Sturgeon dans les partis conservateur, travailliste et libéral démocrate ont souligné l’importance de se concentrer sur la récupération de l’Écosse du coronavirus plutôt que sur l’indépendance.

Mais la dirigeante du SNP et son parti ont déclaré qu’aucun référendum ne serait organisé avant la fin de la crise sanitaire immédiate, et ils affirment que les pouvoirs acquis grâce à l’indépendance amélioreraient en fait la reprise en Écosse.

Mme Sturgeon a déclaré qu’une autre majorité indépendantiste au Parlement écossais, y compris les sièges des partis Verts et Alba, devrait être suffisante pour permettre aux Écossais de voter à nouveau sur leur volonté de quitter le Royaume-Uni.

Lorsque les premiers résultats sont arrivés, la circonscription des Orcades a été annoncée comme étant détenue par les démocrates libéraux.

Liam McArthur reviendra à Holyrood pour représenter le siège sûr après avoir réclamé 7 238 voix.

Le SNP était en deuxième position avec 3369 voix, suivi des conservateurs écossais sur 699 et des travaillistes écossais sur 290.

Un total de 11 621 votes ont été exprimés, soit 65,4 pour cent de l’électorat.

Quelques minutes plus tard, le SNP a tenu Aberdeen Donside, avec la conseillère Jackie Dunbar occupant le siège précédemment occupé par Mark McDonald – qui a démissionné du parti après des allégations de comportement inapproprié envers les femmes.

Mme Dunbar a remporté 18 514 voix, battant le candidat conservateur écossais sur 9 488, les travaillistes ayant remporté 5 505 voix et les Lib Dems 2 162.

Le taux de participation a également augmenté de plus de sept points de pourcentage dans la circonscription d’Aberdeen, à 57,8%.

Le SNP a ensuite occupé le siège des Western Isles, le MSP assis Alasdair Allan étant revenu pour le parti de Nicola Sturgeon, recueillant un total de 7 454 voix.

Ils ont également occupé le siège de Clydebank et de Milngavie, la nouvelle venue Marie McNair ayant choisi de remplacer Gil Paterson, qui a quitté Holyrood. Mme McNair a réussi après avoir obtenu 17 787 voix.