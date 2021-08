YANKEES DE NEW YORK VS WHITE SOX DE CHICAGO

Les White Sox de Chicago recevez au champ Taux garanti yankee de New York pour le troisième match d’une série qui oppose les leaders de l’AL Central et de la yankee de New York Dans la saison 2021 de MLB.

La réunion aura lieu à 14 h 10 HE. Les Sox blancs Ils iront creuser l’écart vis-à-vis des Indians de Cleveland et chercheront une place privilégiée au sein de la Ligue américaine pour les play-offs en octobre.

Ici, nous vous disons où, en plus sur notre propre page, tu peux écouter et voir le jouer dans vivant.

White Sox de Chicago (68-49)

Pour les Chicago Sox blancs Le droitier Lucas Giolito fera son départ (9-8, 3,81 MPM et 153 retraits au bâton en 137,0 manches lancées).

La formation des White Sox aura l’épine dorsale du jeu passé et réussi Champ de rêve.

Yankee de New York (64-52)

Les Yankee de New York ils auront Nestor Cortes (0-1, 2,70 ERA et 46 retraits au bâton en 43,1 manches de travail) dans la surface essayant de remporter la victoire et de maintenir son combat pour être inclus dans les positions privilégiées de sa division.

MLB Live : Yankee de New York vs. White Sox de Chicago

Les Yankee de New York et les White Sox de Chicago Ils continuent aujourd’hui sa série du week-end en saison 2021 de MLB, après le jour de repos du jeu dans l’Iowa, et ici nous vous disons où vous pouvez écouter et voir le jouer dans vivant dans:

YOUTUBE

YouTube en direct

RADIO

WFAN 660 / 101,9 FM

WADO 1280

WRTO 1200

WMVP 1000 AM Chicago

la télé

OUI TV

NBC Sport Chicago

WPIX TV New York

SCT Sports

