YANKEES DE NEW YORK VS WHITE SOX DE CHICAGO

Les White Sox de Chicago recevoir dans le Champ de rêves de l’Iowa à yankee de New York pour le premier match d’une série de trois matchs.

Ce sera le jeu historique basé sur un film, où les dirigeants de la division centrale de la Ligue américaine White Sox de Chicago ils recevront le Yankee de New York, en jeu correspondant à la saison 2021 de MLB. La réunion aura lieu à 19 h HE. Les Sox blancs ils iront riposter au ratissage de la maison des « bombardiers » dans le Bronx.

Ici, nous vous disons où, en plus sur notre propre page, tu peux écouter et voir le jouer dans vivant.

White Sox de Chicago (67-48)

Pour les Sox blancs Le leader AL de l’ERA Lance Lynn (10-3, 2,04) fera l’ouverture. Seul le receveur Yasmani Grandal qui se remet d’une blessure au genou ne fera pas partie de la formation vedette.

Yankees de New York (63-51)

Les Yankees ils auront A.Heaney (7-8, 5,45 ERA et 126 retraits au bâton) dans la surface essayant de rester dans la lutte pour grimper des sièges dans leur division.

MLB Live : Yankees de New York contre les White Sox de Chicago



Les Yankees de New York et les White Sox de Chicago ils commencent aujourd’hui sa série de fin de semaine dans la saison 2021 de MLB et ici nous vous disons où vous pouvez entendre et voir le jouer dans vivant dans:

Youtube

Radio

Yankees de New York

White Sox de Chicago