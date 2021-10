Yankees et Red Sox pour les wild card et les éliminatoires

Quelle finale de saison dans les Ligues majeures ! Et tout est prêt pour le début des playoffs avec toutes les équipes déjà définies et la série prête.

Giants, Dodgers, Cardinals, Yankees, Red Sox, Blue Jays et Mariners nous ont offert l’une des meilleures fermetures de saison de toute l’histoire de Grandes ligues. Hits opportuns, jeux spectaculaires en défense, erreurs et milliers de fans au bord du siège, cette dernière journée de la MLB a tout eu.

Et après 162 matchs, nous avons déjà toutes les équipes qualifiées, y compris ce qui sera une édition de plus de la plus grande rivalité sportive. Yankees vs Red Sox à mort pour la wild card américaine :

La rivalité rencontre le jeu AL Wild Card. #MakeItMajor pic.twitter.com/zeCDojOsC0 – MLB (@MLB) 3 octobre 2021

Des équipes qualifiées…

Ligue américaine

Tampa Bay (East Champs) White Sox (Center Champs) Astros (West Champs) Red Sox Wild Card 1 Yankees Wild Card 2

Ligue nationale

Braves (Champions de l’Est) Milwaukee (Champions du centre) Giants Champions de l’Ouest Dodgers Wild Card 1 Cardinaux Wild Card 2

Et ce sont les séries éliminatoires confirmées…

Ligue américaine

Tampa Bay contre Wild Card (Yankees ou Red Sox) Astros contre White Sox

Ligue nationale

Giants vs Wild Card (Dodgers ou Cardinaux) Braves vs Brewers