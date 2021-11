Yankeess a ajouté Oswaldo Cabrera à sa liste

L’équipe de Yankees de New York, a commencé à déplacer ses pièces pour la saison 2022 de Ligue majeure de baseball – MLB et ce vendredi ils ont ajouté à leur liste de 40 joueurs à Le prospect vénézuélien Oswaldo Cabrera.

Selon les informations d’Eli Fishman, Yankees Les New-Yorkais pensent à la saison 2022 de la Major League et ont inclus Oswaldo Cabrera dans leur liste de 40, qui est l’un de leurs meilleurs espoirs et qui remporte, et ses débuts dans le meilleur baseball du monde approchent avec les « Bombardiers du monde ». .Bronx ».

Cabrera, qui est l’espoir n ° 16 dans les rangs des Yankees, a été inclus dans la liste des 40 joueurs et a également été protégé du repêchage de la règle 5.

Breaking: Les Yankees ont ajouté Oswaldo Cabrera à la liste de 40 joueurs, par source, le protégeant du repêchage de la règle 5. – Eli Fishman (@elijfishman) 19 novembre 2021

Cabrera Âgé de 22 ans et natif de Guarenas, il a été nommé lors de la saison 2021 MVP de la catégorie Double-A dans les Ligues mineures de la MLB, Ceci pour son travail avec les Somerset Patriots, leader de la ligue pour les coups sûrs, les points produits, les bases supplémentaires et les bases totales. Il a également été parmi les meneurs pour les circuits, le pourcentage de coups, les doubles et les buts volés, terminant avec une moyenne de 0,256 en 109 matchs joués cette saison.

Comment êtes-vous arrivé chez les Yankees ?

Oswaldo Cabrera a été initialement signé en tant qu’agent libre international par les Yankees le 2 juillet 2015. Il a gravi les échelons du classement des espoirs en 2021 et a terminé en tant que 16e espoir de la MLB Pipeline et de Baseball America dans l’organisation des Bronx Bombers.

leurs nombres

Le Vénézuélien a joué 118 matchs, donné 127 coups sûrs, 29 circuits, 89 points produits, 72 points marqués et 21 buts volés, laissant une moyenne de .272, OBP de .330 et OPS de .863. De plus, cette année, il a été joueur de deuxième but, joueur de troisième but et arrêt-court.