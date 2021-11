Yankuba Sima mène à ses débuts une confortable victoire pour l’Espagne

26/11/2021 à 21:47 CET

.

L’équipe espagnole a entamé la phase de qualification pour la Coupe du monde 2023 avec une victoire confortable contre la Macédoine (65-94), dans lequel la performance du débutant s’est démarquée Yankuba Sima, qui a marqué 17 points et pris quatre rebonds.

La Macédoine du Nord, qui a atteint ce tour de qualification après avoir remporté le tour de qualification avec deux victoires en quatre matches, l’une contre la Suisse et l’autre contre la Slovaquie, n’a pas pu battre l’Espagne, qui Il a joué un jeu très solvable pour remporter un match qu’il a dominé depuis le début.Sergio Scariolo a confié dans les premières minutes d’énervement au vétéran de Quino Colom, qui évolue à un bon niveau à l’AEK Athènes, pour guider l’équipe nationale dans cette première « fenêtre » et le meneur de jeu a répondu en tirant d’office sur un tribunal dans lequel les trois débutants avaient des procès-verbaux, Dani Pérez, Yankuba Sima et Jaime Pradilla.

Sima, le plus remarquable

Des trois, le plus réussi a été Sima, qui, lorsqu’il s’est reposé, avait déjà marqué neuf points et capturé un rebond, trois de moins que Dani Díez et Fran Guerra, qui dans les deux premiers quarts étaient le rempart défensif de l’équipe nationale.

Après la pause, L’Espagne a définitivement mis la victoire sur les rails en misant sur le jeu extérieur et ainsi Xabier López-Arostegui et Darío Brizuela enchaînaient les triplés, qui encourageaient la surface à vingt-trois points d’écart au troisième quart-temps.

Avec cet avantage, les dix dernières minutes étaient un pur processus. L’Espagne a continué avec l’accélérateur sans rencontrer beaucoup d’opposition dans la défense macédonienne, qui n’était pas au niveau de la réussite de Teodor Simic, qui a inscrit dix-huit points en attaque.