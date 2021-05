Yann Sommer espère que Robert Lewandowski du Bayern Munich battra le record … mais pas ce week-end

Dans une interview avec Sport 1 (capturée par Bundesliga.com), le gardien de but du Borussia Mönchengladbach Yann Sommer a exprimé sa gratitude pour l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski, mais a également précisé qu’il souhaitait garder le Hitman polonais hors de la feuille de match ce week-end .

“Le record serait la cerise sur le gâteau pour son incroyable carrière”, a déclaré Sommer à Sport1. «Il joue à un niveau constamment élevé depuis des années et est un joueur clé dans une grande équipe. C’est un excellent finisseur et imprévisible aussi. Je vais devoir être rapide et prendre de bonnes décisions. Je ne lui en voudrai pas du record – mais pas ce week-end.

Lewandowski n’a besoin que de cinq buts supplémentaires pour battre le record de Gerd Müller, donc tout ce que l’international polonais pourra rassembler ce week-end sera un énorme coup de pouce à ses espoirs de briser la marque.

Mais ce ne sera pas facile. Le Borussia Mönchengladbach joue toujours dur contre le Bayern Munich et Sommer n’est pas en reste entre les bâtons.

“J’aime jouer contre lui – contre tous les grands attaquants”, a déclaré Sommer à Bundesliga.com. «C’est juste un grand défi en tant que gardien de but – ils vous poussent à la limite. Vous devez être très concentré. Ils sont très intelligents. Et en tant que personne sur le terrain, il est très ancré et a une énorme qualité.