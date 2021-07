Yann Tiersen va diffuser “Kerber”

MADRID, 22 juil. (EUROPA PRESS) –

Le 26 août sortira ‘Yann Tiersen : Kerber – The Movie’, avec laquelle le musicien polyvalent accompagne le lancement de son nouvel album, ‘Kerber’. Le film, dans lequel Tiersen mêle musique et paysages dans une expérience cinématographique sensorielle, il sera disponible sur le service de streaming LIVEMaintenant à partir de 20h le jeudi 26 août. Les entrées sont déjà en vente sur la plateforme.

Enregistré dans son studio et dans des points emblématiques de l’île d’Ouessant, “Yann Tiersen : Kerber – Le Film” Il se veut une expression cinématographique unique dans laquelle l’artiste français crée un monde où le tangible et l’éthéré ne font qu’un. “Nous voulons enregistrer un son complètement nouveau, que Tiersen développe, avec des systèmes analogiques électroniques, redéfinissant les compositions pour piano à travers l’échantillonnage et les synthèses expérimentales. Nous sommes impatients de capturer votre esprit dans le contexte d’un film dynamique.“, il est dit Kit Monteith, réalisateur, réalisateur.

Le matériel du film a été tourné par Monteith avec sa caméra 35 millimètres et son propre système analogique “pour explorer et extraire les espaces naturels de l’île”. “La combinaison de ces éléments cinématographiques réels et numériques se reflète dans l’approche électronique et organique mélangée des compositions musicales.. Le film assume leurs différences dans la recherche d’une harmonie nouvelle et étrange entre eux », explique le cinéaste.

Né en Bretagne, Yann Tiers, est un musicien multi-genres et multi-genres connu pour ses enregistrements en studio, ‘Les Retrouvailles’, ‘L’Absente’, ‘EUSA et ALL’, ainsi que pour ses bandes originales de films populaires tels que ‘Amélie’ ou ‘Au revoir, Lénine !‘. Son style de production unique combine l’instrumentation classique et contemporaine, brouillant souvent les frontières entre les deux créant sons larges, oniriques, ambiants et cinématiques.

Cet été, Tiersen présente ‘Kerber’, un nouveau chapitre dans le travail de l’artiste qui présente son matériel le plus ouvertement électronique à ce jour. Et le film qui sera disponible sur LIVENow capturera la performance de Tiersen sur chaque chanson de l’album, avec l’impressionnant fond d’Ouessant.

“Yann Tiersen : Kerber – Le Film” Il est produit par Up The Game et réalisé par Kit Monteith. Ce film n’est pas seulement une ode à Ouessant, mais aussi au processus créatif que Tiersen a utilisé pour produire ‘Kerbère’. Tiersen a passé une grande partie de 2020 à produire l’album, en écrivant d’abord la partition pour piano, puis en transformant et en traitant les sons électroniques pour générer des paysages sonores immersifs. Comme l’album ‘Kerber’, le film a été réalisé en fusionnant formats traditionnels et modernes.

Rejoignez l’expérience de streaming ‘Yann Tiersen: Kerber – The Movie’, exclusivement sur LIVENow à 20h00 (CET) le 26 août les billets sont maintenant disponibles sur https://www.live-now.com/en-int/page/yann-tiersen