Yannick Bolasie réagit à la rumeur émergente de transfert d’Aston Villa

Yannick Bolasie s’est adressé à Twitter pour donner sa réaction aux spéculations selon lesquelles Aston Villa serait sur le point de signer Lucas Digne d’Everton.

Le Daily Mail et . ont rapporté ce soir que Villa était en pourparlers avec Everton au sujet de la signature de Digne dans la fenêtre de transfert de janvier.

Les pourparlers seraient à un stade avancé.

Les Villans paieront 25 millions de livres sterling aux Toffees pour s’assurer les services de l’arrière gauche international français de 28 ans.

Bolasie a eu un prêt à Villa d’Everton en 2018-19, et il pense que Digne serait une très bonne signature pour l’équipe de Steven Gerrard.

Si Villa obtenir Digne WOW! Qualité supérieure – Yannick Bolasie (@YannickBolasie) 9 janvier 2022

Lucas Digne améliorerait Aston Villa

À notre avis, Digne rendrait Villa meilleure et plus forte et serait une très bonne signature.

L’ancien arrière gauche du Paris Saint-Germain et de Barcelone est un très bon arrière gauche expérimenté.

Digne a 28 ans, ce qui signifie qu’il est au sommet de son art et pourrait avoir un impact immédiat à Villa.

Matt Targett est un bon arrière gauche, mais Digne est sans doute une amélioration pour lui.sa

Le défenseur d’Everton a marqué quatre buts et créé 34 grandes occasions en 113 matches de Premier League jusqu’à présent dans sa carrière.